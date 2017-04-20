﻿ Брауни с творогом и вишней. 21.by
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Брауни с творогом и вишней

21.04.2017 08:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Это насыщенное шоколадным вкусом пирожное понравится всем любителям сладкого и не очень, поскольку "Брауни", несмотря на свою "шоколадность", получается не очень сладким и прекрасно подходит как к чаю или кофе, так и к молоку.

Нам понадобится:

  • Горький шоколад — 100 г
  • Сливочное масло — 120 г
  • Сахар — 150 г
  • Яйцо — 4 шт.
  • Мука пшеничная — 150 г
  • Разрыхлитель — 1 ч.л.
  • Творог мягкий — 300 г
  • Сахар ванильный — 1 пакетик
  • Вишня замороженная — 300 г
Брауни с творогом и вишней
© Sputnik / Людмила Янковская
Брауни с творогом и вишней

Горький шоколад ломаем на кусочки помельче и выкладываем в емкость. К шоколаду добавляем сливочное масло, ставим на водяную баню и растапливаем. Тщательно вымешиваем массу и отставляем в сторону немного остыть.

Брауни с творогом и вишней
© Sputnik / Людмила Янковская
Брауни с творогом и вишней

В чашу выкладываем 2 яйца и половину сахара, тщательно взбиваем массу до получения пышной однородной массы и полного растворения сахара.

Брауни с творогом и вишней
© Sputnik / Людмила Янковская
Брауни с творогом и вишней

К взбитой яичной массе постепенно добавляем шоколадную массу, вводим порционно и взбиваем миксером на небольшой скорости. Добавляем к массе разрыхлитель и просеянную муку, снова тщательно перемешиваем миксером, включенным на малой скорости до однородности.

Брауни с творогом и вишней
© Sputnik / Людмила Янковская
Брауни с творогом и вишней

Теперь займемся начинкой. Вишню откидываем на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. В творог добавляем вторую часть сахара и два яйца, все тщательно перемешиваем до растворения сахара. Если творог попался жидковатый, добавляем в него только желтки, они быстрее сворачиваются при термообработке и меньше выделяют жидкость.

Брауни с творогом и вишней
© Sputnik / Людмила Янковская
Брауни с творогом и вишней

Берем небольшую форму для выпечки, смазываем ее сливочным маслом и выстилаем пергаментной бумагой. Если у вас форма с антипригарным покрытием, смазать ее маслом будет достаточно.

Брауни с творогом и вишней
© Sputnik / Людмила Янковская
Брауни с творогом и вишней

На дно формы выливаем половину теста, разравниваем его по дну. Сверху выкладываем неровным слоем часть творожной массы, выкладываем вишню.

Брауни с творогом и вишней
© Sputnik / Людмила Янковская
Брауни с творогом и вишней

Сверху вишни снова выкладываем небольшой слой творожной массы и вторую часть теста. По верхнему слою можно сделать разводы. Немного разравниваем массу и отставим в сторонку на несколько минут постоять.

Брауни с творогом и вишней
© Sputnik / Людмила Янковская
Брауни с творогом и вишней

Тем временем разогреваем духовку до 180 градусов. Ставим заполненную форму в духовку и выпекаем примерно 45-50 минут. Вынимаем форму из духовки и даем выпечке остыть прямо в форме.

Брауни с творогом и вишней
© Sputnik / Людмила Янковская
Брауни с творогом и вишней

Затем освобождаем брауни из формы, нарезаем и наслаждаемся!

 
 
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