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Брауни с творогом и вишней
21.04.2017 08:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Это насыщенное шоколадным вкусом пирожное понравится всем любителям сладкого и не очень, поскольку "Брауни", несмотря на свою "шоколадность", получается не очень сладким и прекрасно подходит как к чаю или кофе, так и к молоку.
Нам понадобится:
© Sputnik / Людмила Янковская
Брауни с творогом и вишней
Горький шоколад ломаем на кусочки помельче и выкладываем в емкость. К шоколаду добавляем сливочное масло, ставим на водяную баню и растапливаем. Тщательно вымешиваем массу и отставляем в сторону немного остыть.
© Sputnik / Людмила Янковская
Брауни с творогом и вишней
В чашу выкладываем 2 яйца и половину сахара, тщательно взбиваем массу до получения пышной однородной массы и полного растворения сахара.
© Sputnik / Людмила Янковская
Брауни с творогом и вишней
К взбитой яичной массе постепенно добавляем шоколадную массу, вводим порционно и взбиваем миксером на небольшой скорости. Добавляем к массе разрыхлитель и просеянную муку, снова тщательно перемешиваем миксером, включенным на малой скорости до однородности.
© Sputnik / Людмила Янковская
Брауни с творогом и вишней
Теперь займемся начинкой. Вишню откидываем на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. В творог добавляем вторую часть сахара и два яйца, все тщательно перемешиваем до растворения сахара. Если творог попался жидковатый, добавляем в него только желтки, они быстрее сворачиваются при термообработке и меньше выделяют жидкость.
© Sputnik / Людмила Янковская
Брауни с творогом и вишней
Берем небольшую форму для выпечки, смазываем ее сливочным маслом и выстилаем пергаментной бумагой. Если у вас форма с антипригарным покрытием, смазать ее маслом будет достаточно.
© Sputnik / Людмила Янковская
Брауни с творогом и вишней
На дно формы выливаем половину теста, разравниваем его по дну. Сверху выкладываем неровным слоем часть творожной массы, выкладываем вишню.
© Sputnik / Людмила Янковская
Брауни с творогом и вишней
Сверху вишни снова выкладываем небольшой слой творожной массы и вторую часть теста. По верхнему слою можно сделать разводы. Немного разравниваем массу и отставим в сторонку на несколько минут постоять.
© Sputnik / Людмила Янковская
Брауни с творогом и вишней
Тем временем разогреваем духовку до 180 градусов. Ставим заполненную форму в духовку и выпекаем примерно 45-50 минут. Вынимаем форму из духовки и даем выпечке остыть прямо в форме.
© Sputnik / Людмила Янковская
Брауни с творогом и вишней
Затем освобождаем брауни из формы, нарезаем и наслаждаемся!
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