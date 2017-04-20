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"Крумкачы" играют с БАТЭ. Видеотрансляция TUT!

21.04.2017 19:31 — Разное | Tut.by  
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Сегодня матчем в Витебске стартовал четвертый тур чемпионата Беларуси по футболу. Еще одна игра в пятницу пройдет в Минске. В гости к «воронам» приехали футболисты БАТЭ.

Видеотрансляция:


«Крумкачоý» проэкзаменует БАТЭ. Фото: Юлия Рипинская

В 18.30 «Витебск» начал игру с «Торпедо-БелАЗ».

Хитом второго дня тура станет матч в Солигорске. К горнякам приедут гастролировать шоу-мены из Бреста. Команда Журавля ярко проводит кубковые матчи, но пока плохо выступает в чемпионате, где коллектив не одержал еще ни одной победы.

Игры 22 апреля

«Динамо-Минск» — «Неман»

«Днепр» — «Нафтан»

«Слуцк» — «Городея»

«Шахтер» — «Динамо-Брест»

Игры 23 апреля

«Славия» — «Минск»

«Ислочь» — «Гомель»

Положение в чемпионате после 3-го тура:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ О
1 Неман 3 2 1 0 3 1 7
2 Шахтер 3 2 1 0 2 0 7
3 ФК Слуцк 3 2 0 1 6 3 6
4 Динамо (Мн) 3 2 0 1 4 1 6
5 Днепр 3 2 0 1 6 4 6
6 Торпедо-БелАЗ 3 2 0 1 4 5 6
7 ФК Гомель 3 1 2 0 3 1 5
8 БАТЭ 3 1 2 0 3 2 5
9 Крумкачы 3 1 1 1 3 3 4
10 Славия 3 1 1 1 1 2 4
11 ФК Городея 3 1 0 2 2 2 3
12 Динамо (Бр) 3 0 3 0 4 4 3
13 ФК Минск 3 0 1 2 2 4 1
14 ФК Витебск 3 0 1 2 0 5 1
15 Нафтан 3 0 1 2 0 2 -4
16 ФК Ислочь 3 0 0 3 1 5 -7
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В первый день 4-го тура в гости к "воронам" заглянули футболисты БАТЭ.

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