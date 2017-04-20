|
"Крумкачы" играют с БАТЭ. Видеотрансляция TUT!
Сегодня матчем в Витебске стартовал четвертый тур
Видеотрансляция:
В 18.30 «Витебск» начал игру с «Торпедо-БелАЗ».
Хитом второго дня тура станет матч в Солигорске. К горнякам приедут гастролировать шоу-мены из Бреста. Команда Журавля ярко проводит кубковые матчи, но пока плохо выступает в чемпионате, где коллектив не одержал еще ни одной победы.
Игры 22 апреля
«Динамо-Минск» — «Неман»
«Днепр» — «Нафтан»
«Слуцк» — «Городея»
«Шахтер» — «Динамо-Брест»
Игры 23 апреля
«Славия» — «Минск»
«Ислочь» — «Гомель»
Положение в чемпионате после 3-го тура:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первый день 4-го тура в гости к "воронам" заглянули футболисты БАТЭ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии