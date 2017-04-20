При тушении пожара министр спорта Александр Шамко повредил колено, поэтому в теннис играет только в паре. Развивая этот вид спорта, он заручился поддержкой бизнесмена и председателя БТФ Александра Шакутина. Силовые методы они используют, даже внедряя «западную модель». SPORT.TUT.BY рассказывает, как такой подход помог сборной пробиться в полуфинал Кубка Федерации.





«Модель для Академии тенниса подсмотрели у бельгийских звезд — Клейстерс и Энен»

Александр Шамко заступил на пост министра спорта и туризма после Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, оставив работу замминистра по чрезвычайным ситуациям. За полгода до этого назначения бизнесмен Александр Шакутин, близкий к главе государства Александру Лукашенко, принял Белорусскую теннисную федерацию.

В этот год Виктория Азаренко стала первой ракеткой мира, а на Олимпиаде выиграла бронзу в одиночном разряде и золото в миксте — вместе с Максимом Мирным. Несмотря на успехи ведущих теннисистов страны, Шакутин сразу выразил недовольство действовавшей системой подготовки.

— Требовалось сдвинуться с мертвой точки, — говорит Александр Шамко. — Именно так охарактеризовал бы положение дел в нашем теннисе. Да, у нас были звезды, а резерва не просматривалось. Практически все функционеры были против реформ. Говорили: «Ай, ничего не получится! До вас же приходили уже люди — не вышло у них ничего».

— Силовыми методами навязывали «западную модель» у нас, в Беларуси, — вторит министру Александр Шакутин. — К счастью, в новом министре увидел союзника. При создании Академии тенниса приходилось часто отходить от устоявшихся в спортивной сфере норм, ломать стереотипы. Александр Игоревич полностью поддержал необходимость идти в ногу со временем.

Подробнее о работе Академии тенниса SPORT.TUT.BY узнал в феврале у главного тренера сборной Беларуси по теннису и капитана мужской команды Владимира Волчкова.

Академия — проект, который реализовывали по поручению Александра Лукашенко. Впервые о нем президент заявил в 2007 году, а в 2013-м во время посещения городского центра олимпийского резерва по теннису повторно поставил задачу.

— Володя, подскажите Шакутину, что нужно, — он все сделает, — обратился тогда к Волчкову Лукашенко. — Нам надо выбрать полсотни перспективных, толковых ребят из тех, кто есть, и чтобы потом хотя бы двое-трое боролись за самые высокие места в мировом рейтинге. Для них нужно создать идеальные условия. Если будет результат, вот вам зарплата, вот вам деньги, зарабатывайте.

Прежде чем добиться такой встречи с президентом, Шакутин в компании министра спорта и туризма побывал в академиях Ким Клейстерс и Жюстин Энен, в прошлом первых ракеток мира из Бельгии.

— Полагаю, такие люди выстраивают тренировочный процесс в своих школах правильно. Изучили их опыт, модель управления и поняли, что все это нам подходит на сто процентов. Вместе с министром решили идти проверенным путем, — говорит Александр Васильевич.

Может показаться, что к Республиканскому центру олимпийской подготовки по теннису пристроили дополнительный корпус с четырьмя кортами, а на парадном входе сменили вывеску — с Дворца тенниса на Национальную академию тенниса, и это все. Но нет.

— Название — вещь тривиальная, — полагает Александр Шамко. — Внимания же заслуживает тот факт, что под крышей старого Дворца собрали команду классных специалистов, которую возглавил Волчков, и необходимое оборудование. Когда только начали работу, тренажерный зал в РЦОП был размером «три на три». Как же в таких условиях игрокам набирать физическую форму? Медицинское сопровождение спортсменов находилось на невысоком уровне. И это мы поправили! Имеем возможность тестировать ребят и исходя из результатов дозировать нагрузки. На службу поставлены самые современные технологии. Еще нужно улучшить условия для подготовки к грунтовому сезону, а для этого — открыть в Минске несколько закрытых площадок с этим типом покрытия. Но самое главное — на примере мужской и женской команд уверились, что технологический процесс выстроен верно и дает результат.





Напомним, что в 2017 году, спустя пять лет после вступления в должность Шакутина и Шамко, мужчины-теннисисты пробились в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса, а женщины сыграют в полуфинале Кубка Федерации.

— Волчков — пример молодого тренера, который работает не по наитию, — отдает должное бывшему игроку сборной Александр Шамко. — Он активно сотрудничает с комплексными научными группами. Не могу быть полностью удовлетворен эффективностью нашей науки в спорте, но теннис — один из удачных примеров в этом направлении.

18 апреля Шакутин и Шамко посетили тренировку женской команды, которая готовится 22 и 23 апреля провести матч против швейцарок. В составе у нас — две 18-летние девушки. Год назад Вера Лапко выиграла юниорский открытый чемпионат Австралии, а Арина Соболенко к этому моменту доросла до роли второго номера команды. И Вера, и Арина одними из первых испытали принципы Академии тенниса.

В случае победы белоруски, которые после рождения сына у Виктории Азаренко вынуждены обходиться без лидера команды, выйдут в решающий матч Кубка Федерации в свой первый сезон в Мировой группе. Ставки высоки.

— И финал реален, — считает Александр Игоревич. — Мы все ждем этого. Это может быть фантастический результат для белорусского тенниса, который пока, по сути, развивается только в Минске. Как говорится, «не числом, а умением». В регионах, к сожалению, пока материально-техническая база небогатая…





По словам Шакутина, нынче в Минске идет строительство восьми теннисных центров, которое завершится в срок до двух лет. Затем федерация возьмет курс на развитие теннисной инфраструктуры в регионах.

— Лишь когда появился результат, мы получили признание своей работы, — заметил Александр Васильевич. — То есть год назад, когда подчинились те, кто был не согласен с нововведениями. Дайте нам еще время. Рано или поздно мы — женская команда — станем чемпионами мира по теннису.

Девятовский — о Шамко на корте: «Не будет торговаться. Аут, значит, аут!»

Александр Шамко — теннисист-любитель с десятилетним стажем. Говорит, что увлекся игрой на фоне роста ее популярности после победы мужской команды над сборной России в Кубке Дэвиса в 2004 году. А после травм коленей теннис заменил министру футбол. На корт он выходит непременно с неопреновым фиксатором и эластичным бинтом.

— Правый коленный сустав повредил на пожаре, когда провалился одной ногой в открытый колодец, — пояснил Александр Игоревич. — Левое — за занятием спортом. В теннисе мне подходит только парный формат встреч, где больше розыгрышей и меньше беготни. Но все равно я достаточно резок в движениях, что плохо сказывается на коленях. По-другому не могу. Конечно, болячки дают о себе знать. Бывает, что пропускаю несколько тренировок подряд и тогда занимаюсь физиотерапией.





С 2013 года министр играет в теннис в паре с Вадимом Девятовским, депутатом Палаты представителей и председателем Белорусской федерации легкой атлетики. В прошлом — метателем молота и серебряным призером Игр 2008 года в Пекине.

— Познакомился с Вадимом Анатольевичем после того, как пришел в Министерство спорта и туризма, — вспоминает Шамко. — Наверное, это аномально, что человек не из спорта возглавил ведомство. Причина такого решения — в кризисе, который переживала отрасль. Предстояла работа над указом президента, касающимся государственной поддержки спорта. Мне как новому человеку в этих условиях было важно мнение Девятовского. Как-то позвал его на теннис, и за игрой мы продолжали диалог о законопроекте. Сейчас наши встречи на корте носят дружеский характер.





Вадим Девятовский обладает настолько мощной подачей, что каждый мяч, который он вводит в игру, нужно проверять системой Hawk-Eye (определяет точность ударов в теннисе. — Прим.ред.).

— Мне не раз на это указывали, — соглашается Вадим Анатольевич. — Во время теннисного турнира на Межпарламентских играх российские депутаты сказали, что скорость полета мяча однозначно превышает 200 км/ч. Им шепнули профессиональные тренеры. А коллеги из Латвии в шутку обещали создать фан-клуб подачи Вадима Девятовского.

Интересно, что на Межпарламентских играх Девятовский как теннисист дважды входил в тройку призеров: занимал второе и третье место в 2013 и 2016 годах соответственно.

Играть в теннис Вадим Анатольевич начал в период спортивной карьеры. Короткие челночные забеги во время розыгрышей заменяли легкоатлету скучные пробежки в период функциональной подготовки. Преимуществом тенниса над футболом и баскетболом было также отсутствие контактной борьбы.

В Новополоцке, откуда родом Вадим Девятовский, у него имелась компания для игры в теннис. После переезда в Минск в 2012 году и до знакомства с Александром Шамко чиновник простаивал без теннисной практики.

— Испытываю огромное уважение к Александру Игоревичу, потому что он настоящий мужчина, — говорит Девятовский. — Имеет воинское звание генерал-майора. А когда мне рассказали, что он рисковал своей жизнью и спасал людей, имеет государственные награды (медали «За безупречную службу» I, II и III степеней. — Прим.ред.)… В общем, четвертый сезон работаем с Александром Игоревичем и играем в теннис.

Иногда мне кажется, что я заложник наших отношений с министром. Как руководитель федерации легкой атлетики я обязан быть в контакте с ним. Он представляет государство, и именно государство является донором спорта. В других же странах развитием в широком смысле спорта каждая федерация занимается самостоятельно. Получается, что иной раз неудобно в разговоре с Александром Игоревичем, с которым дружим, жестче отстаивать интересы легкой атлетики. А мы проводим большую работу над тем, чтобы общество не воспринимало его как вид спорта на допинге. Прежде всего легкая атлетика — это история про адский труд.

Развитие бегового движения в Беларуси под маркой Минского полумарафона и федерации легкой атлетики, где спортсмены не испытывают нехватки средств и внимания, наблюдается с приходом Девятовского. В кулуарах можно услышать комплименты в его адрес: «Смотрите, а ведь растет новый министр спорта!» Шамко такие разговоры не раздражают.

— Отвечу словами из песни: «Придут честолюбивые дублеры, дай Бог им лучше нашего сыграть». Если после меня министерство возглавит человек из спорта, буду рад этому. Пять-шесть человек спокойно вижу в этой роли, — утверждает Александр Игоревич.





​Честность — первое качество, которое указал Вадим Девятовский при описании Александра Шамко-теннисиста.

— Многие пары лукавят, когда речь заходит о спорных мячах. Александр Игоревич никогда не будет торговаться. Аут, значит, аут! Это говорит о том, что человек немелочный. Из близких друзей не все могут порадоваться хорошему удару в моем исполнении. Бывает, поймаю соперника на противоходе, и он обижается, что вот так с ним обошлись. Александр Игоревич, наоборот, отметит, что розыгрыш завершился красивым выстрелом, и поаплодирует. Наверное, и не может быть по-другому в случае человека, который хоть раз рисковал жизнью ради другого! С Шамко не страшно идти в атаку.

Модель игры у их с министром пары Вадим Девятовский не стал называть атакующей. Обычно они отталкиваются от действий оппонентов и вынуждают их совершать ошибки.

— Мы не настолько классные парные игроки, чтобы движениями рук за спиной показывать комбинации для сыгрывания, — добавил Шамко. — Можем переговорить в духе: «Давай короткую подачу разыграем». Так все и происходит.

«Мама Азаренко посмотрела на дочурку и сказала, что по фактуре девочка подходит для тенниса»

Идею отдать младшую дочь в теннис Александру Шамко подкинула мама Виктории Азаренко Алла Валентиновна.

— Она посмотрела на дочурку и сказала, что по фактуре девочка подходит для тенниса, — говорит министр. — Была настойчива в своем предложении и посоветовала хорошего наставника.

Им оказалась Марина Борисюк. Недавно Марина Михайловна передала в Академию тенниса свою воспитанницу Алену Фалей. В начале апреля Фалей стала победительницей 10-го европейского турнира Belkanton Cup для игроков в возрасте до 14 лет.

— С Аллой Валентиновной знакомы давно, — говорит тренер. — Какое-то время вместе водили своих детей на теннис, и они играли на соседних кортах. При одном взгляде на Вику Азаренко было ясно, что растет большой игрок. Потом я работала под началом у Аллы Валентиновны. Она была начальником спортивного отдела, а я — инструктором. Когда получила второе высшее образование, стала тренировать деток. Уверена, что Алла Валентиновна дала Александру Игоревичу рекомендацию на меня, глядя на успехи Фалей, а не потому, что мы дружим.











6-летняя Вика Шамко ходит в секцию по теннису при СДЮШОР ППО ОАО «ММЗ им. С.И.Вавилова» второй сезон. Сюда она попала из танцев. Была хорошо сложена и подвижна и вначале шла с опережением сверстников. Затем из-за частых болезней ее преимущество растворилось.

— Не скажу, что дочь подает большие надежды в теннисе, но удовольствие от тренировок получает огромное, — справедлив в оценке Александр Игоревич.

— Играть с мячом и теннисной ракеткой получается лучше, чем танцевать, — считает Вика. — А еще тут у меня появились хорошие друзья — это Лиза, только в этот раз она не пришла, и Ульяна. Знакомил ли папа с теннисистками? Нет, но я хочу увидеть Азаренко.

— А ведь только прошлой осенью фотографировали дочь с Викой Азаренко на матче хоккейного «Динамо»! — удивился министр. — Видимо, дочка мечтает еще об одной встрече с Азаренко, поэтому так ответила!

Своих кортов у профосюзной спортшколы, куда ходит дочь министра, нет. Она арендует площадки по всему городу. Группы тренера Марины Борисюк занимаются в РЦОП по теннису.

— С точки зрения организации не совсем правильно, когда школа без актива развивает вид спорта, — прокомментировал Шамко. — Отделение тенниса можно всем составом передать одному из новых теннисных центров, но задействовать административный ресурс я бы не стал. Лучше, когда инициатива идет снизу.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Последовать примеру Аллы Азаренко и посвятить себя полностью ребенку и его занятию теннисом Александр Шамко не может, так как находится на государственной службе. Министр предпочитает «личным примером показывать ребенку любовь к спорту и целеустремленность в достижении результата». Помимо тенниса он редко-редко играет с мужиками в футбол, катается на лыжах и бежит короткую дистанцию на Минском полумарафоне.

— Конечно, Вика еще мала, чтобы понимать такие вещи, — добавляет Шамко. — Большое видится на расстоянии, но со временем, уверен, оценит.