Хоккеисты юношеской (U18) сборной Беларуси проиграли сверстникам из Латвии во втором матче серии за сохранение прописки в элитном дивизионе чемпионата мира. Счет в сражении за выживание, которое продлится до 2 побед, стал равным — 1:1, и теперь все решится в третьем поединке, который запланирован на 23 апреля.

Беларусь — Латвия — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 — Эгле (Берзиньш, Кроллис, 8.23, в большинстве), 1:1 — Сапего (Дроздов, Еременко, 30.19), 1:2 — Смирнов (Пашкаускас, Эгле, 37.06), 2:2 — Павленко (Сапего, Балтрук, 49.58, в большинстве), 2:3 — Эгле (Яшунов, Берзиньш, 55.07).

Броски: 33−25 (9−7, 12−7, 12−11).

Штраф: 10−20.

Уступая по ходу поединка, белорусы дважды сумели отыграться, а затем имели и шансы выйти вперед, но за 5 минут до конца основного времени пропустили контратаку прибалтов, позволив сопернику на своем пятачке дважды беспрепятственно расстреливать вратаря Андрея Грищенко.

Попытки белорусов спастись и замена голкипера дополнительным полевым игроком в концовке встречи к успеху не привели.

Серия за сохранение прописки в элитном дивизионе проводится до 2 побед одной из команд. В первой встрече белорусы добились успеха со счетом 2:0.

Ход серии (до 2 побед):

Беларусь — Латвия — 1:1 ( 2:0 , 2:3).

Третий поединок пройдет 23 апреля (начало в 14.30 по минскому времени).

На предварительном этапе ЧМ сборные Беларуси и Латвии потерпели по четыре поражения и заняли последние места в своих группах.

22 апреля в полуфиналах чемпионата мира встречаются:

Финляндия — Россия (16.30)

США — Швеция (20.30).

23 апреля состоятся матчи за бронзу (16.30) и золото (20.30).

Год назад в Минске белорусские юноши выиграли ЧМ в дивизионе I и вышли в сильнейший эшелон , где сборная Беларуси (U18) не выступала с 2010 года, когда на первенстве планеты в Минске и Бобруйске заняла последнее место среди 10 команд и утратила прописку в высшем свете.

Лучшим достижением сборной Беларуси на юношеских чемпионатах мира является 5-е место в элитном дивизионе в 2002 году в словацких Пьештянах. Той командой руководил Михаил Захаров, за нее выступали Андрей Костицын, Михаил Грабовский, Константин Захаров и Владимир Денисов.