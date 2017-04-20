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Белорусы уступили хоккеистам Латвии, судьбу места в элите юношеского ЧМ решит 3-й матч
Хоккеисты юношеской (U18) сборной Беларуси проиграли сверстникам из Латвии во втором матче серии за сохранение прописки в элитном дивизионе чемпионата мира. Счет в сражении за выживание, которое продлится до 2 побед, стал равным — 1:1, и теперь все решится в третьем поединке, который запланирован на 23 апреля.
Беларусь — Латвия — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Шайбы: 0:1 — Эгле (Берзиньш, Кроллис, 8.23, в большинстве), 1:1 — Сапего (Дроздов, Еременко, 30.19), 1:2 — Смирнов (Пашкаускас, Эгле, 37.06), 2:2 — Павленко (Сапего, Балтрук, 49.58, в большинстве), 2:3 — Эгле (Яшунов, Берзиньш, 55.07).
Броски: 33−25 (9−7, 12−7, 12−11).
Штраф: 10−20.
Уступая по ходу поединка, белорусы дважды сумели отыграться, а затем имели и шансы выйти вперед, но за 5 минут до конца основного времени пропустили контратаку прибалтов, позволив сопернику на своем пятачке дважды беспрепятственно расстреливать вратаря Андрея Грищенко.
Попытки белорусов спастись и замена голкипера дополнительным полевым игроком в концовке встречи к успеху не привели.
Серия за сохранение прописки в элитном дивизионе проводится до 2 побед одной из команд. В
Ход серии (до 2 побед):
Беларусь — Латвия — 1:1 (
Третий поединок пройдет 23 апреля (начало в 14.30 по минскому времени).
На предварительном этапе ЧМ сборные Беларуси и Латвии потерпели по четыре поражения и заняли последние места в своих группах.
22 апреля в полуфиналах чемпионата мира встречаются:
Финляндия — Россия (16.30)
США — Швеция (20.30).
23 апреля состоятся матчи за бронзу (16.30) и золото (20.30).
Год назад в Минске белорусские юноши выиграли ЧМ в дивизионе I и
Лучшим достижением сборной Беларуси на юношеских чемпионатах мира является 5-е место в элитном дивизионе в 2002 году в словацких Пьештянах. Той командой руководил Михаил Захаров, за нее выступали Андрей Костицын, Михаил Грабовский, Константин Захаров и Владимир Денисов.
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Хоккеисты юношеской (U18) сборной Беларуси проиграли сверстникам из Латвии во втором матче серии за сохранение прописки в элитном дивизионе чемпионата мира. Счет в...
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