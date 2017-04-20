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Белорусские хоккеисты проиграли в Гродно сборной Швеции

21.04.2017 21:34 — Разное | Tut.by  
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Сборная Беларуси по хоккею проиграла команде Швеции в матче «Евровызова» — 1:4 (0:0, 0:0, 1:4).


Reuters

До 44-й минуты на табло арены в Гродно сохранялись нули, а счет открыл габаритный центрфорвард шведов Юхан Рюно. Довольно быстро Артем Демков восстановил равновесие. Впрочем, удержать равный счет белорусам не удалось. В течение трех минут Юхан Олофссон, Себастьян Ахо и Рихард Гюнге трижды огорчили Кевина Лаланда — 1:4.

Беларусь: Лаланд; Коробов — Лисовец, А. Костицын — Ковыршин — С. Костицын; Хенкель — Шинкевич, Павлович — А. Стась (к) — Лингле; Граборенко — Денисов, Когалев — Шарангович — Стефанович; Воробей — Стасенко, Демков — Кулаков — Дрозд.

Швеция: Фаст; Мартинссон — Фантенберг, Умарк (к) — Рюно — Эмануэльссон; Хольм — Росен, Эверберг — Э. Петтерссон — А. Петтерссон; Ахо — Бурстрем, Гюнге — Сакриссон — Бергстрем; Далин — Теммернес, Олофссон — Линдхольм — Кемпе; Грундстрем.

В субботу команды проведут повторный поединок.

 
Теги: Гродно
 
 
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Сборная Беларуси по хоккею проиграла команде Швеции в матче "Евровызова" - 1:4 (0:0, 0:0, 1:4).

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