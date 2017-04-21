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Ермакович: "Крумкачы" вынудили нас поднять со скамейки лидеров
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович дал оценку
— Это очень важная для нас победа, поскольку в команде сейчас очень много травмированных. Вы же видели, что на поле у нас не оказалось ни одного чистого центрального защитника. Поэтому, естественно, не смогли использовать схему с тремя защитниками, как это делали раньше. Мне сложно сказать, с чем связан вал травм.
Дубра опять приступил к тренировкам, но у него снова проблемы с коленом — он улетел в Германию на обследование.
Проблемы есть у Полякова. Не уверен, успеет ли он восстановиться к ответному кубковому матчу с брестским «Динамо». Всего два матча сыграл Милунович.
С другой стороны, вернулся после травмы Родионов, оклемался Стасевич. Мы держали их в запасе, потому что они пока не готовы сыграть полный матч. Их выход планировался по ситуации. Конечно, у нас есть кадровые проблемы, но надо признать и то, что «Крумкачы» прекрасно провели первый тайм и вынудили нас поднять со скамейки лидеров.
— Это самый сложный сезон в вашей тренерской карьере?
— Пока сложно оценить состояние команды, поскольку она не провела ни одного матча в одном и том же сочетании. Поэтому мои впечатления о старте сезона давайте оставим на более поздний срок. Пока и нам, и журналистам рано делать выводы о состоянии команды.
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Главный тренер БАТЭ дал оценку победному матчу с "Крумкачамi".
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