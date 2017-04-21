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Могилевчанин собрал на базе "Волги" автомобиль из "Безумного Макса"

21.04.2017 20:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 апр — Sputnik. Автомастер из Могилева Вадим Кученков собрал автомонстра, который похож на машину из популярного боевика "Безумный Макс".

Донором для автомобиля стала старая "Волга" ГАЗ-24. Автомастер изменил машину до неузнаваемости — о том, что под слоями стали и сварки прячется фактически раритет, построенный в СССР, можно угадать только по передней части машины.

Могилевчанин собрал на базе "Волги" автомобиль из "Безумного Макса"
© Sputnik. Камилла Алиева/ Чингиз Халафов
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Машина выполнена в стилистике фильма и "вооружена" имитациями вращающегося спаренного пулемета. Еще один "пулемет" установлен на крыше необычного монстр-кара.

Кученков посвятил своему детищу целый альбом на своей странице в Facebook — на фотографиях запечатлены даже маленькие дети автомастера, которые помогали ему в процессе постройки монстр-кара.

"Безумный Макс" — трилогия в стиле дизельпанка, в которой одними из главных героев выступают мощные автомобили, переделанные до неузнаваемости и оснащенные всевозможными видами вооружения. Первый фильм франшизы вышел в 1979 году, главную роль в нем сыграл Мел Гибсон. Третья часть увидела свет в 21015 году.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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"Донор" был изменен до неузнаваемости - на нем теперь установлены имитации пулеметов и наварена "броня".

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