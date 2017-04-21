То, что цена съемного жилья в Минске и регионах заметно отличается, ни для кого не секрет. Оно и понятно: доходы в областях ниже, чем в столице, сдавать там квартиры по минским ценам было бы абсурдным.

REALTY.TUT.BY установил планку в 500 рублей и сравнил, как выглядят квартиры, которые за эти деньги можно снять в Минске и областных центрах.

В столице за 500 рублей можно найти хорошую «однушку». Не в центре города, конечно, но с мебелью и техникой.

Например, такую «однушку» сдают на Партизанском проспекте за 470 рублей.









Или на улице Филимонова.



В квартире, правда, есть не вся необходимая мебель и техника, но она очень аккуратная.





За 490 рублей в месяц предлагают однокомнатную квартиру на улице Аладовых. В ней есть холодильник, стиральная машина, душевая кабина.









Сдаются за эти деньги и двухкомнатные квартиры. Правда, не с самым свежим ремонтом, но еще и не совсем «убитые».

За 470 рублей можно снять «двушку» на улице Плеханова. Находится она в старой девятиэтажке.





Сдают жилье с холодильником, мелкой бытовой техникой, стиральной машиной, телевизором.





За те же 470 рублей можно снять «двушку» с техникой и мебелью и на Асаналиева.









В Бресте за 500 рублей об «однушках» речи вообще не идет. За такие деньги здесь предлагают сразу двухкомнатные квартиры в центре города с хорошим ремонтом и мебелью.













В Витебске тоже можно снять «двушку» в очень хорошем состоянии.





В квартире есть вся необходимая мебель, из техники — посудомоечная и стиральная машины, микроволновка, духовой шкаф, два телевизора и даже утюг с феном.





Расположение у квартиры тоже хорошее: в центре города возле двух университетов — Витебского государственного и ВГУ им. Машерова.





Есть за 500 рублей в Витебске и «трешки» площадью 62 квадратных метра.





В квартире есть мебель, техника, кондиционер.

В Гомеле «однушка» за 490 рублей все-таки нашлась. Правда, квартира большая — 60 квадратных метров.





Квартира в новостройке, которая стоит возле центрального городского рынка и парка.





В ней есть спутниковое ТВ, телевизор, духовка, микроволновка, электрическая поверхность, большой диван и большая двуспальная кровать.





Есть за такие деньги в районе Центрального парка и «двушки».





В квартире есть вся необходимая техника и мебель.









Снять до 500 рублей в Гродно можно однокомнатную квартиру со свежим ремонтом.









В Могилеве за эти деньги предлагают снять двухкомнатную квартиру.









Владельцы пишут, что дом стоит в тихом месте возле березовой рощи. Жилье оснащено техникой и мебелью.



