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Деньги на дело и поездка в Таллинн. Банк готов хорошо заплатить за прорывные идеи белорусов

22.04.2017 08:28 — Разное | Tut.by  
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Приорбанк готов воплотить в жизнь прорывные идеи белорусов, которые позволят привнести революционные технологии в сферу финансов. Свои предложения профессиональные разработчики и просто энтузиасты могут предложить как во время хакатона FinTech, который проходит до 23 апреля), так и напрямую представителям банка.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Несколько интересных идей выберут во время тематического хакатона FinTech, который до 23 апреля будет проходить в Минске в бизнес-клубе Имагуру. Над собственными проектами в течение 48 часов будут трудиться около 150 разработчиков, которым предстоит объединиться в команды по несколько человек.

Разработчики ищут новые возможности, связанные с кредитами, инвестициями, цифровой наличностью, Big Data, управлением личным бюджетом и финансовой грамотностью населения. Самые интересные проекты получат поддержку и впоследствии станут доступны конечным пользователям. Во время хакатона свои мастер-классы проведут эксперты финансовой сферы.

Приорбанк также готов приобрести стартап, если тот будет не только актуальным, но и реализуемым. Кроме того, победители хакатона примут участие в международной стартап-конференции Latitude59, которая пройдет в Таллинне.

Инновационные идеи в сфере финансовых технологий можно будет предложить Приорбанку и после хакатона. «Мы не ограничиваемся одним мероприятием и открыты для интересных идей круглый год. Для Приорбанка поддержка финтех-движения в Беларуси — это одно из приоритетных направлений. Мы уверены, что белорусский рынок финансовых технологий еще заявит о себе. Каждый может предложить нам свой проект, причем вне зависимости от стадии его готовности. И если он окажется перспективным, то мы будем готовы его всячески поддержать», — отметили в банке.

В Приорбанке отмечают, что готовы рассмотреть и поддержать практически все технологии — от экспериментов с блокчейном до практичных приложений в области личных финансов. Среди основных критериев — актуальность, востребованность и масштабируемость (проект должен быть интересен для разных регионов и для всей банковской системы в целом).

 
Теги: Минск
 
 
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Приорбанк готов воплотить в жизнь прорывные идеи белорусов, которые позволят привнести революционные технологии в сферу финансов.

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