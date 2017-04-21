Дата проведения субботника была определена постановлением Совета министров №270 от 11 апреля 2017 года. Согласно документу, субботник будет проводиться на рабочих местах на добровольной основе.

Денежные средства, которые будут заработаны в рамках субботника, получат облисполкомы и Мингорисполком. 50% собранных денег будут перечислены на счета министерства финансов Беларуси.

Планируется, что половина заработанных в ходе субботника денежных средств будет направлена на восстановление историко-культурных ценностей и укрепление материальной базы учреждений допобразования детей и молодежи.

Урочище "Куропаты" под Минском является местом массовых захоронений жертв сталинских репрессий. По некоторым оценкам, здесь покоятся от 30 до 200 тысяч человек. Территория урочища занимает 15 гектаров и охраняется государством. Также здесь установлен мемориальный знак от имени американского народа, открытый в ходе визита в Беларусь президента США Билла Клинтона 15 января 1994 года.