В пятницу вечером в актовом зале гимназии № 6 на встречу с представителями администрации Советского района собралось больше 200 жителей домов по улице Восточной, которые выступают против капремонта сквера в том виде, в котором его планирует провести УКС.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Напомним, неделю назад в сквере на Восточной начали пилить деревья. Местные жители узнали, что сквер планируют реконструировать: кроме новых дорожек и лавочек в нем поставят спортивные и детские площадки и площадку для проведения массовых мероприятий и сезонной торговли. Люди тут же стали собирать подписи против такой реконструкции. В среду в сквере жители встретились с местным депутатом Юрием Чечукевичем, где попросили организовать им встречу с местной властью и заказчиком проекта — УКСом Советского района. Депутат пообещал помочь. И сегодня стало известно, что встреча состоится.

Кроме заместителей главы администрации Аллы Санковской и Максима Соколова, местного депутата Юрия Чечукевича, были и представители «Зеленстроя» и заказчика проекта — УКСа Советского района.

Еще до начала собрания один из членов инициативной группы Павел подошел к депутату Чечукевичу и попросил дать ему слово в начале встречи, чтобы высказать коллективное мнение жителей квартала.





Но микрофон Павлу не дали. Вместо этого депутат Чечукевич десять минут рассказывал, зачем все собрались. Это вызвало у местных жителей возмущение.

— Дайте микрофон Павлу, пусть он скажет, против чего мы протестуем! — требовали в зале.



С микрофоном - депутат Юрий Чечукевич

— Подождите, давайте я вам расскажу регламент встречи, — настаивал депутат.

Но в зале не унимались.

— Павлу! Павлу! Павлу! — скандировали местные жители.

— Обозначьте, пожалуйста, статус этого собрания? Мы просто поговорить собрались? — уточнили жители у депутата.

— Это встреча с депутатом, — объяснил Чечукевич.

— Встреча с депутатом уже была и это был труд дохлой лошади, — высказался мужчина в зале.

— Давайте давайте дадим слово представителю УКСа, — предложил Чечукевич.

Заместитель директора УКСа Советского района Дмитрий Новицкий презентовал проект и рассказал про спортплощадки, велодорожку, площадку для выгула собак и скамейки, которые планируют установить в сквере.

Но в зале шумели и не слушали выступающего.

— Мы все это знаем! И не хотим, чтобы это там ставили! — кричала женщина.



Заместитель директора УКСа Советского района Дмитрий Новицкий

— Мы предусмотрели озеленение. Все газоны будут восстановлены, новые деревья будут высажены, — продолжал Новицкий. — Никаких функций сквера мы не меняем. Задача стояла благоустроить дорожно-тропиночную сеть и сделать освещение.

— Вот! Давайте дорожки и фонари! — зааплодировали в зале.

— В проект также внесли площадки. Обращений в администрацию было немало, поэтому их и решили ставить, — закончил Новицкий.





— Зачем нам тут площадки? Пусть будет просто зеленая зона! — кричали в зале. — Зачем нам ваша велодорожка, которая ведет в никуда?

— Меня зовут Дарья, я живу в доме № 38 в первом подъезде и каждый день вижу как вы рубите сквер. Мой дедушка поселился здесь больше 30 лет назад и он в этом сквере сажал деревья на субботнике. Мне просто больно и обидно видеть как труды моего дедушки пропадают впустую. Вы хотите делать площадки и что-то улучшать? Сделайте просто дорожки, нормальное освещение. Тут же можно делать не переделать. В моем подъезде ужасные ступеньки, коляску поднять невозможно. Возле шестого подъезда есть детская площадка и там уже пять лет сломаны качели. Их никто не ремонтирует. Возле первого подъезда была хорошая площадка, ее снесли и поставили скамейку. Где гулять ребенку? Вы хотите зацементировать сквер? Нам не нужна площадка для выгула собак, у меня маленький ребенок, он боится собак, а вы хотите поставить площадку возле школы. Вы подумайте, что вы делаете.





— Если для вас лучше та ситуация, что сейчас есть, когда во время дождей все дорожки плывут, то я вас не понимаю, — ответил Новицкий. — Да и сейчас владельцы собак гуляют по всему скверу, а будут на площадке. Это ведь лучше.

В зале продолжали шуметь. Спустя час слово все же дали представителю инициативной группы Павлу.





— Хочу начать с позитивной ноты. Мы все очень рады, что про наш сквер помнят и его наконец приведут в порядок. Мы понимаем, что над проектом работало много людей и мы за это благодарны. Мы очень дорожим сквером: кто-то здесь вырос, кто-то покупал квартиру из-за него. Мы просим, умоляем, чтобы те, кто работает для нас, ради нашего блага, нас услышали. Мы хотим, чтобы местная власть спросила у нас, что мы хотим видеть в этом сквере. Мы прекрасно понимаем, что невозможно учесть мнение каждого человека, поэтому просим провести голосование и учесть мнение большинства. В проекте много объектов: туда входит и ремонт сквера, и установка новых площадок. Поэтому за каждый из них надо голосовать отдельно. Мы готовы помочь администрации района провести такое голосование, распечатать бланки с отдельными пунктами по каждому объекту, собрать людей или обойти их. Мы прекрасно понимаем, что таких случаев, наверное, еще не было, что это прецедент. Но мы хотим, чтобы вы, представители власти, стали примером для других. Представьте, сколько бюджетных средств мы сможем сэкономить, если не придется строить часть объектов? Эти деньги можно будет потратить на что-то более полезное.





В зале зааплодировали. А депутат Чечукевич пообещал, что поможет с голосованием.

— В белорусском законодательстве есть процедура, которая, к сожалению, ни разу не применялась, — местный референдум. Это будет сложно организовать, но возможно, — сказал депутат. — Предлагаю сформулировать ваше предложение в письменном виде и отнести в администрацию Советского района. Возможность провести местный референдум есть.





Предложение инициативной группы и депутата в зале приняли. Но на этом встреча не закончилась. Местные жители требовали приостановить ремонт сквера, пока вопрос не будет решен до конца. Такого обещания ни УКС, ни администрация района не дали. А чтобы вопросы в зале закончились быстрее, спустя полтора часа потушили свет.

— Наша встреча закончена, давайте расходиться, — резюмировали представители власти.

— Мы будем добиваться приостановки работ в сквере и проведения голосования, — пообещал Павел.