Про мужчин-миллиардеров мы говорим часто — спасибо Forbes. Но есть немало женщин, в состоянии которых столько нулей, что гуманитарий с ходу и не посчитает. Давайте познакомимся с успешными, умными и сексуальными миллиардершами!

Мари Беснье-Бювало





Мари унаследовала компанию Lactalis, поставляющую по всему миру молочные продукты. Сегодня 34-летняя француженка управляет бизнесом вместе с братьями, а ее состояние оценивается в 2,5 млрд долларов.

Тамара Экклстоун





Тамара — дочь английского миллиардера Берни Экклстоуна, владельца «Формулы-1». Но Экклстоун решила приумножить свое состояние и вместе с сестрой основала продюсерскую телекомпанию.

Перенна Кей





Перенна стала миллиардершей в 24 года. Она родилась в Гонконге в семье предпринимателей, сколотивших капитал на продаже недвижимости. Девушка пошла по стопам родителей: в настоящий момент она владеет 85% акций Logan Property Holdings и занимает должность директора этой компании. Состояние Кей оценивается в 1,3 млрд долларов.

Джулия Луи-Дрейфус





Джулия родилась в семье бизнесмена Жерара Луи-Дрейфюса, владельца компании Louis Dreyfus Group. Женщина выбрала для себя актерскую профессию и сумела добиться славы, сыграв ключевые роли в комедийных телесериалах «Сайнфелд», «Новые приключения старой Кристин» и «Вице-президент». В 2006 году она унаследовала от отца немалый капитал, ее состояние в настоящий момент оценивается в 3,4 млрд долларов.

Анна Анисимова





Анну Анисимову называют русской Пэрис Хилтон, только вот денег у нее все же больше. Она является дочерью Василия Анисимова, владельца компании Coalco и совладельца «Газметалла», личное состояние которого оценивается в 3,6 млрд. Сначала девушка занималась недвижимостью в Нью-Йорке, а потом поступила в актерскую школу в Лос-Анджелесе.

Аэрин Лаудер





Каждый слышал об Эсте Лаудер, основательнице одноименной корпорации косметики и парфюмерии. Неудивительно, что ее внучка примкнула к семейному бизнесу. В настоящий момент Аэрин владеет 16 млн акций компании, которые оцениваются в 1 млрд долларов.

Дилан Лорен





Дочь американского дизайнера Ральфа Лорена не сидит без дела. Несмотря на богатство отца, Дилан открыла в Нью-Йорке крупнейший в мире магазин сладостей.

Холли Брэнсон





Холли, дочь Ричарда Брэнсона, работает педиатром в одной из больниц Лондона. Девушка также принимает участие в корпорации своего отца Virgin Group, включающей в себя около 400 компаний различного профиля. Стоит отметить, что состояние Ричарда оценивается в 5 млрд долларов.

Аманда Херст





Американская светская львица, активистка, модель и редактор Аманда Херст перепробовала уже множество профессий, но по-прежнему остается наследницей медиаимперии Hearst Corporation. На ее счету лежат 9 млрд долларов.

Иванка Трамп





Дочь 45-го президента США Дональда Трампа по праву считается одной из самых красивых и сексуальных миллиардерш в мире. Свою карьеру Иванка начинала с модельного бизнеса, потом занялась недвижимостью и собственной торговой маркой одежды и ювелирных украшений, а в конце марта 2017 года стала ассистентом своего отца на неоплачиваемой основе.