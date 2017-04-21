|
Гончаренко установил рекорд ЦСКА по числу беспроигрышных матчей кряду для новых тренеров клуба
Московский ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко не знает поражений в российской премьер-лиге вот уже в 7 матчах подряд со времени прихода белорусского специалиста к штурвалу армейской команды.
Под началом Виктора Гончаренко ЦСКА одержал четыре победы и трижды сыграл вничью (разница забитых и пропущенных мячей 10−2). Как отмечает «
21 апреля ЦСКА в поединке 24-го тура в гостях нанес поражение «Уфе», из которой в декабре 2016-го года Виктор Гончаренко и перебрался в Москву.
«Уфа» — ЦСКА — 0:2
Голы: 0:1 — Витиньо (65, пас — Ионов), 0:2 — Чалов (90, пас — Вернблум).
На 53-й минуте Пауревич («Уфа») не реализовал пенальти.
Удары: 5−11.
Удары в створ ворот: 4−7.
Угловые: 3−11.
Владение мячом: 42%-58%.
Предупреждения: Акинфеев (2), Щенников (52), В. Березуцкий (90).
После победы над «Уфой» ЦСКА набрал 47 очков в 24 матчах и до 7 очков сократил отставание от лидирующего в турнирной таблице московского «Спартака», у которого есть 1 поединок в запасе.
Ближайшими преследователями ЦСКА являются питерский «Зенит» — 43 очка в 23 играх и «Краснодар» — 38 баллов в 23 встречах.
В выходные пройдут еще 7 матчей 24-го тура российской премьер-лиги:
22 апреля
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Урал» (Екатеринбург)
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Спартак» (Москва)
«Локомотив» (Москва) — «Амкар (Пермь)
«Терек» (Грозный) — «Анжи» (Махачкала)
23 апреля
«Томь» (Томск) — «Оренбург»
«Крылья Советов» (Самара) — «Рубин» (Казань)
«Краснодар» — «Арсенал» (Тула).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Московский ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко не знает поражений в российской премьер-лиге вот уже в 7 матчах подряд со времени прихода белорусского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии