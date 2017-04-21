Московский ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко не знает поражений в российской премьер-лиге вот уже в 7 матчах подряд со времени прихода белорусского специалиста к штурвалу армейской команды.



Фото: pfc-cska.com

Под началом Виктора Гончаренко ЦСКА одержал четыре победы и трижды сыграл вничью (разница забитых и пропущенных мячей 10−2). Как отмечает « Чемпионат », предыдущая рекордная беспроигрышная серия для тренеров-новичков ЦСКА принадлежала Валерию Газзаеву и Артуру Жорже. Под руководством Газзаева в 2002 году ЦСКА в первых 6 матчах одержал пять побед и один раз сыграл вничью, а в 2004-м вместе с Жорже москвичи в первых шести играх добились двух побед и четырех ничьих. Однако в седьмых матчах под руководством этих специалистов ЦСКА проигрывал.

21 апреля ЦСКА в поединке 24-го тура в гостях нанес поражение «Уфе», из которой в декабре 2016-го года Виктор Гончаренко и перебрался в Москву.

«Уфа» — ЦСКА — 0:2

Голы: 0:1 — Витиньо (65, пас — Ионов), 0:2 — Чалов (90, пас — Вернблум).

На 53-й минуте Пауревич («Уфа») не реализовал пенальти.

Удары: 5−11.

Удары в створ ворот: 4−7.

Угловые: 3−11.

Владение мячом: 42%-58%.

Предупреждения: Акинфеев (2), Щенников (52), В. Березуцкий (90).

После победы над «Уфой» ЦСКА набрал 47 очков в 24 матчах и до 7 очков сократил отставание от лидирующего в турнирной таблице московского «Спартака», у которого есть 1 поединок в запасе.

Ближайшими преследователями ЦСКА являются питерский «Зенит» — 43 очка в 23 играх и «Краснодар» — 38 баллов в 23 встречах.

В выходные пройдут еще 7 матчей 24-го тура российской премьер-лиги:

22 апреля

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Урал» (Екатеринбург)

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Спартак» (Москва)

«Локомотив» (Москва) — «Амкар (Пермь)

«Терек» (Грозный) — «Анжи» (Махачкала)

23 апреля

«Томь» (Томск) — «Оренбург»

«Крылья Советов» (Самара) — «Рубин» (Казань)

«Краснодар» — «Арсенал» (Тула).