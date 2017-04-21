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"Женская грудь - это не предмет пошлости": как дочь президента Кыргызстана борется за права женщин

22.04.2017 09:20 — Разное | Tut.by  
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В начале марта дочь президента Кыргызстана Алия Шагиева, находясь на последних неделях беременности, опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» фотографию в нижнем белье. Провокационный снимок вызвал бурную реакцию, и на 20-летнюю художницу сразу же обрушился шквал критики от соотечественников.

Подписчики призвали ее не публиковать такие откровенные фотографии, потому что это недопустимо для дочери главы республики.


— Через день после того, как я сменила главное фото на своей странице во «ВКонтакте», я стала наталкиваться на оскорбительные выражения в свой адрес, идущие преимущественно от мужчин, — поделилась с «Лайфом» Алия Шагиева. — Я не первая и, к сожалению, пока что не последняя женщина, которая сталкивается с проявлением разрушающих гендерных стереотипов. В Кыргызстане эта проблема усугубляется и азиатским менталитетом, когда право голоса отнимается у девочек ещё в детстве, в семье. Всё ещё существует традиция кражи невест. Женщина воспринимается не как человек, а как товар. Об этом нужно говорить, и об этом нужно писать.


Негативная реакция не остановила девушку: спустя три недели после родов Алия выложила в соцсети фотографию, на которой она кормит новорожденного сына, сопроводив фото комментарием о двойных стандартах в отношении женской груди и праве каждой женщины на публичное кормление ребенка.

«Женская грудь — это не предмет пошлости и неприличия, как считает большинство из нас. Уже очень давно люди забыли о её истинном предназначении и превратили в предмет ублажения взора мужчин, — написала дочь президента. — Я буду абсолютно спокойно доставать свою грудь где угодно, когда мой ребёнок голоден, будь то торговый центр, салон машины или скамейка в общественном парке. Я буду примером для остальных кормящих матерей, которых загнали в неудобные рамки патриархального общества».

А вы как относитесь к публичному кормлению грудью?

 
 
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