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"Женская грудь - это не предмет пошлости": как дочь президента Кыргызстана борется за права женщин
В начале марта дочь президента Кыргызстана Алия Шагиева, находясь на последних неделях беременности, опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» фотографию в нижнем белье. Провокационный снимок вызвал бурную реакцию, и на 20-летнюю художницу сразу же обрушился шквал критики от соотечественников.
Подписчики призвали ее не публиковать такие откровенные фотографии, потому что это недопустимо для дочери главы республики.
— Через день после того, как я сменила главное фото на своей странице во «ВКонтакте», я стала наталкиваться на оскорбительные выражения в свой адрес, идущие преимущественно от мужчин, — поделилась с «
Негативная реакция не остановила девушку: спустя три недели после родов Алия выложила в соцсети фотографию, на которой она кормит новорожденного сына, сопроводив фото комментарием о двойных стандартах в отношении женской груди и праве каждой женщины на публичное кормление ребенка.
«Женская грудь — это не предмет пошлости и неприличия, как считает большинство из нас. Уже очень давно люди забыли о её истинном предназначении и превратили в предмет ублажения взора мужчин, — написала дочь президента. — Я буду абсолютно спокойно доставать свою грудь где угодно, когда мой ребёнок голоден, будь то торговый центр, салон машины или скамейка в общественном парке. Я буду примером для остальных кормящих матерей, которых загнали в неудобные рамки патриархального общества».
А вы как относитесь к публичному кормлению грудью?
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Дочь президента Кыргызстана против гендерных стереотипов.
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