О наиболее заметных спортивных событиях уходящей недели для белорусских и мировых болельщиков на радио Sputnik Беларусь рассказал спортивный обозреватель информационного агентства Sputnik Максим Костьян.

Главной неприятностью недели стал провал наших юниоров на хоккейном чемпионате мира в Словакии , команда не выиграла ни одного матча в групповом раунде. Таким образом, Беларусь, не набрав ни одного балла в четырех матчах, замкнула группу В и потеряла все шансы на выход в четвертьфинал.

"Новость особенно печальная с учетом того, что не так часто наши юниоры попадают на соревнования такого ранга. Накануне, кстати, завершилась и борьба наших хоккеистов со сверстниками из Латвии за возможность остаться в элите мирового хоккея", — уточнил Костьян.

По словам обозревателя, остальные спортивные новости недели оказались более позитивными. В частности, национальная сборная по хоккею в эти дни продолжает подготовку к старту мирового хоккейного чемпионата.

"В Гродно наши хоккеисты, подопечные Дэйва Льюиса, играют со шведской дружиной. Матч был вчера, и второй будет сегодня, поэтому можно посмотреть, как наши игроки сражаются с командой из топ-5, такое случается нечасто ", — отметил Костьян.

Далее спортивный обозреватель обратился к футбольным событиям. В "Лиге чемпионов" на этой неделе определились все полуфиналисты. Это мадридский "Реал", "Атлетико", "Ювентус" и "Монако" . Жеребьевка, состоявшаяся накануне, распределила пары следующим образом: "Реал" встретится с "Атлетико", а "Ювентус" будет играть с "Монако".

Кроме того, в "Лиге Европы" также известны все четыре участника полуфинальных матчей . "Манчестер Юнайтед" встретится с "Сельтой", а "Аякс" проведет матч с "Лионом".



© Sputnik / Виктор Толочко Кубок Федерации: Саснович против Голубич, Соболенко против Бачински

Самые приятные новости для белорусских болельщиков касаются теннисного Кубка Федерации. В выходные на "Чижовка-Арене" состоится полуфинальный поединок Кубка Федерации между сборными Беларуси и Швейцарии. В субботу состоятся две одиночные игры. В 13:00 на корт выйдут Александра Саснович и Виктория Голубич. Затем сразятся Арина Соболенко (125) и лидер швейцарской сборной Тимеа Бачински (22).

На следующий день запланированы три матча: Саснович — Бачински, Соболенко — Голубич, а также парная встреча Ольга Говорцова / Вера Лапко — Мартина Хингис / Белинда Бенчич. За матчами на трибуне будет наблюдать и звезда белорусского тенниса Виктория Азаренко, уточнил спортивный обозреватель.

"Легенда мирового женского тенниса Мартина Хингис уже в Минске и уверена, что одолеет белорусок. Но мы-то думаем наоборот, и приглашаем всех болельщиков сегодня и завтра поддержать наших девушек", — сказал Костьян.