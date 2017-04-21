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Спортобзор: провал юниоров в хоккее, футбол и матчи Кубка Федерации
22.04.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь
О наиболее заметных спортивных событиях уходящей недели для белорусских и мировых болельщиков на радио Sputnik Беларусь рассказал спортивный обозреватель информационного агентства Sputnik Максим Костьян.
Главной неприятностью недели стал
"Новость особенно печальная с учетом того, что не так часто наши юниоры попадают на соревнования такого ранга. Накануне, кстати, завершилась и борьба наших хоккеистов со сверстниками из Латвии за возможность остаться в элите мирового хоккея", — уточнил Костьян.
По словам обозревателя, остальные спортивные новости недели оказались более позитивными. В частности, национальная сборная по хоккею в эти дни продолжает подготовку к старту мирового хоккейного чемпионата.
"В Гродно наши хоккеисты, подопечные Дэйва Льюиса, играют со шведской дружиной. Матч был вчера, и второй будет сегодня, поэтому можно посмотреть, как наши игроки сражаются с командой из топ-5, такое случается нечасто ", — отметил Костьян.
Далее спортивный обозреватель обратился к футбольным событиям. В "Лиге чемпионов" на этой неделе определились все полуфиналисты. Это
Кроме того, в "Лиге Европы" также
© Sputnik / Виктор Толочко
Самые приятные новости для белорусских болельщиков касаются теннисного Кубка Федерации. В выходные на "Чижовка-Арене" состоится полуфинальный поединок Кубка Федерации между сборными Беларуси и Швейцарии. В субботу состоятся две одиночные игры. В 13:00 на корт выйдут Александра Саснович и Виктория Голубич. Затем сразятся Арина Соболенко (125) и лидер швейцарской сборной Тимеа Бачински (22).
На следующий день запланированы три матча: Саснович — Бачински, Соболенко — Голубич, а также парная встреча Ольга Говорцова / Вера Лапко — Мартина Хингис / Белинда Бенчич. За матчами на трибуне будет наблюдать и звезда белорусского тенниса Виктория Азаренко, уточнил спортивный обозреватель.
"Легенда мирового женского тенниса Мартина Хингис уже в Минске и уверена, что одолеет белорусок. Но мы-то думаем наоборот, и приглашаем всех болельщиков сегодня и завтра поддержать наших девушек", — сказал Костьян.
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Провал юниорской сборной Беларуси на чемпионате мира в Словакии, жеребьевка полуфинальных матчей "Лиги чемпионов" и "Лиги Европы", и поединки теннисного Кубка...
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