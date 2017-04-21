На автомобильном шоу в Монако Top Marques прошла презентация летающего автомобиля. На создание модели, разработчиком которой выступила словацкая компания AeroMobil, понадобилось более 25 лет. На данный момент новинка уже доступна для предзаказа. Как сообщает Zive , цены на машину составляют от 1,2 до 1,5 млн евро.



Фото: AeroMobil

Разработчики подчеркнули, что новая версия летающего автомобиля практически полностью повторяет серийный вариант. Первые экземпляры будут доставлены своим владельцам в 2020 году. При создании аэромобиля активную поддержку проекту оказывало правительство Словакии.

Автоматический переход AeroMobil в режим полета занимает три минуты. Запас хода в наземном варианте составляет 700 км, а в воздушном — 750 километров. Максимальная скорость автомобиля — 160 км в час. При этом в воздушном режиме этот показатель достигает 360 км в час. До 100 км/ч транспортное средство может разогнаться за 10 секунд. Вес машины составляет 960 килограммов.

Новинка оснащается парашютом и подушками безопасности. Ранее в ходе испытаний AeroMobil упал с высоты около 300 метров. Инцидент произошел в мае 2015 года. На момент аварии аэромобиль пилотировал дизайнер и соучредитель проекта Штефан Клейн, который смог избежать травм.



Фото: AeroMobil

В начале 2017 года в Нидерландах в продажу поступил первый в мире серийный летающий автомобиль. Модель под названием PAL-V Libertу обойдется в сумму от 499 тыс. евро. Автомобиль будет выпущен тиражом в 90 штук, а первые экземпляры клиенты получат не раньше 2018 года. PAL-V Libertу оснащается двумя двигателями: один служит для езды по дорогам общего пользования, а другой — для полетов. Процесс превращения автомобиля в летательный аппарат занимает, по оценкам производителя, от пяти до десяти минут.

Для того чтобы взлететь, транспортному средству понадобится площадка размером 200 на 200 метров. PAL-V Libertу с 200-сильным мотором может набрать максимальную высоту в 3500 м и развить скорость до 180 км в час. Без дозаправки новинка способна пролететь не более 500 километров. На земле PAL-V Libertу приводится в движение при помощи мотора мощностью 100 лошадиных сил. Максимальная скорость заявлена на отметке в 160 км/ч, а первую «сотню» модель набирает за девять секунд.