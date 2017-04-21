﻿ Под Житковичами Ford сбил на трассе лося: животное погибло, водитель и пассажир в больнице. 21.by
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Под Житковичами Ford сбил на трассе лося: животное погибло, водитель и пассажир в больнице

22.04.2017 10:44 — Разное | Tut.by  
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ДТП случилось в Житковичском районе 21 апреля, около 21.00, сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Гомельской области.


25-летний водитель Ford двигался дороге Р-23 Минск — Микашевичи. На 178 км трассы на дорогу внезапно выбежал лось — от столкновения с диким животным водителю уйти не удалось.



В аварии пострадали водитель и 20-летний пассажир Ford, с травмами их доставили в Микашевичскую районную больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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