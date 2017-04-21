ДТП случилось в Житковичском районе 21 апреля, около 21.00, сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Гомельской области.





25-летний водитель Ford двигался дороге Р-23 Минск — Микашевичи. На 178 км трассы на дорогу внезапно выбежал лось — от столкновения с диким животным водителю уйти не удалось.









В аварии пострадали водитель и 20-летний пассажир Ford, с травмами их доставили в Микашевичскую районную больницу.