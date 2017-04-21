Смотрите в фотоленте Sputnik, как сотрудники Госинспекции охраны животного и растительного мира совместно с членами Белорусского общества охотников и рыболовов наводили порядок на Петровичском водохранилище.

Видеофакт: Петровичское водохранилище под Минском убрали от мусора

Петровичское водохранилище расположено недалеко от Минска в Смолевичском районе. Огромные кучи мусора оставляют после себя на берегу озера недобросовестные отдыхающие.

Участники акции привели в порядок прибрежную зону водоема как раз накануне открытия сезона массового активного отдыха на природе. Кроме того, изготовили и установили на берегу озера креативные информационные таблички, призывающие сохранять побережье чистым.