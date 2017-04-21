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"Мусор свой неси домой!": акция "Чистый водоем" под Минском

22.04.2017 11:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Смотрите в фотоленте Sputnik, как сотрудники Госинспекции охраны животного и растительного мира совместно с членами Белорусского общества охотников и рыболовов наводили порядок на Петровичском водохранилище.

Видеофакт: Петровичское водохранилище под Минском убрали от мусора

Петровичское водохранилище расположено недалеко от Минска в Смолевичском районе. Огромные кучи мусора оставляют после себя на берегу озера недобросовестные отдыхающие.

Участники акции привели в порядок прибрежную зону водоема как раз накануне открытия сезона массового активного отдыха на природе. Кроме того, изготовили и установили на берегу озера креативные информационные таблички, призывающие сохранять побережье чистым.

 
Теги: Минск
 
 
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Акция "Чистый водоем" прошла накануне Республиканского субботника в Смолевичском районе.

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