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"Мусор свой неси домой!": акция "Чистый водоем" под Минском
22.04.2017 11:02 — Разное | Sputnik Беларусь
Смотрите в фотоленте Sputnik, как сотрудники Госинспекции охраны животного и растительного мира совместно с членами Белорусского общества охотников и рыболовов наводили порядок на Петровичском водохранилище.
Петровичское водохранилище расположено недалеко от Минска в Смолевичском районе. Огромные кучи мусора оставляют после себя на берегу озера недобросовестные отдыхающие.
Участники акции привели в порядок прибрежную зону водоема как раз накануне открытия сезона массового активного отдыха на природе. Кроме того, изготовили и установили на берегу озера креативные информационные таблички, призывающие сохранять побережье чистым.
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Акция "Чистый водоем" прошла накануне Республиканского субботника в Смолевичском районе.
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