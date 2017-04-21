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Большие выходные: на выезд из Беларуси образовались очереди

22.04.2017 11:23 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси начались большие выходные, а на выезд из страны образовались очереди. Самые большие заторы возникли на выезд в Литву и Польшу. Об этом сообщает сайт Госпогранкомитета.


Пункт пропуска "Каменный лог", 22 апреля 2017 года. Фото: ГПК

На выезд в Литву, по состоянию на 22 апреля на 11.00

Пункт пропуска Количество легковых машин Количество грузовых машин
«Котловка» — «Лаворишкес» 0 50
«Каменный Лог» — «Мядининкай» 100 170
«Лоша — Шумскас» 25 -
«Привалка» — «Райгардас» 0 64
«Бенякони» — «Шальчинкай» 0 83

На выезд в Польшу, по состоянию на 22 апреля на 11.00

Пункт пропуска Количество легковых машин
«Брузги» — «Кузница Белостокская» 72
«Берестовица» — «Бобровники» 68
«Песчатка» — «Половцы» 0
«Брест» — «Тересполь» 130
«Домачево» — «Словатыче» 15

На выезд в Украаину отмечаются небольщие очереди в пунктах пропуска «Олтуш» и «Мокраны».

В ГПК отмечают, что очереди на границе в этот день были вполне ожидаемы. В ведомстве просят водителей, планирующих поездку за границу, учитывать эту информацию и выбирать альтернативные погранпереходы для своевременного пересечения границы.

 
Теги: Брест
 
 
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Самые большие заторы возникли на выезд в Литву и Польшу.

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