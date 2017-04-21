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Большие выходные: на выезд из Беларуси образовались очереди
В Беларуси начались большие выходные, а на выезд из страны образовались очереди. Самые большие заторы возникли на выезд в Литву и Польшу. Об этом
На выезд в Литву, по состоянию на 22 апреля на 11.00
На выезд в Польшу, по состоянию на 22 апреля на 11.00
На выезд в Украаину отмечаются небольщие очереди в пунктах пропуска «Олтуш» и «Мокраны».
В ГПК отмечают, что очереди на границе в этот день были вполне ожидаемы. В ведомстве просят водителей, планирующих поездку за границу, учитывать эту информацию и выбирать альтернативные погранпереходы для своевременного пересечения границы.
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Самые большие заторы возникли на выезд в Литву и Польшу.
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