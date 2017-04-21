В Беларуси начались большие выходные, а на выезд из страны образовались очереди. Самые большие заторы возникли на выезд в Литву и Польшу. Об этом сообщает сайт Госпогранкомитета.



Пункт пропуска "Каменный лог", 22 апреля 2017 года. Фото: ГПК

На выезд в Литву, по состоянию на 22 апреля на 11.00

Пункт пропуска Количество легковых машин Количество грузовых машин «Котловка» — «Лаворишкес» 0 50 «Каменный Лог» — «Мядининкай» 100 170 «Лоша — Шумскас» 25 - «Привалка» — «Райгардас» 0 64 «Бенякони» — «Шальчинкай» 0 83

На выезд в Польшу, по состоянию на 22 апреля на 11.00

Пункт пропуска Количество легковых машин «Брузги» — «Кузница Белостокская» 72 «Берестовица» — «Бобровники» 68 «Песчатка» — «Половцы» 0 «Брест» — «Тересполь» 130 «Домачево» — «Словатыче» 15

На выезд в Украаину отмечаются небольщие очереди в пунктах пропуска «Олтуш» и «Мокраны».

В ГПК отмечают, что очереди на границе в этот день были вполне ожидаемы. В ведомстве просят водителей, планирующих поездку за границу, учитывать эту информацию и выбирать альтернативные погранпереходы для своевременного пересечения границы.