



Верховный суд оставил в силе приговор в отношении бывшего руководителя МБОО «В помощь детям-сиротам» Вячеслава Давыдовича, осужденного за педофилию.

Как сообщила пресс-служба Верховного суда, 21 апреля 2017 года в ВС огласили резолютивную часть апелляционного определения на приговор судебной коллегии по уголовным делам Минского городского суда от 28 декабря 2016 года в отношении Вячеслава Давыдовича

Приговор Минского городского суда оставлен без изменения, а апелляционные жалобы, поданные защитником обвиняемого, – без удовлетворения.

Напомним, что 28 декабря 2016 года судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда вынесла обвинительный приговор по уголовному делу, рассмотренному в закрытом судебном заседании, по обвинению Вячеслава Давыдовича, работавшего председателем МБОО «В помощь детям сиротам». На момент вынесения приговора обвиняемый уже отбывал наказание за совершение преступления предусмотренного ч.2 ст.233 Уголовного кодекса Беларуси (незаконная предпринимательская деятельность). По первому уголовному процессу Вячеслав Давыдович получил 4 года лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью.

Следует отметить, что дело по обвинению в педофилии,закончилось для Давыдовича достаточно благополучно.

Первоначально "детский благотворитель" обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 и ч.3 ст.167, ст.168, ч.2 ст.233, ч.2 ст.424, ч.2 ст.427 Уголовного кодекса Беларуси. Однако в ходе рассмотрения уголовного дела государственный обвинитель предъявил новое обвинение Давыдовичу в совершении преступлений, предусмотренных только ст.168, ч.2 ст.233 Уголовного кодекса Беларуси.

Суда признан виновным Вячеслава Давыдовича виновным в иных действиях сексуального характера, совершенных лицом, достигшим 18-летнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста и назначил максимально возможное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года.

Также Вячеслав Давыдович был признан виновным в осуществлении предпринимательской деятельности без государственной регистрации, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере, и на основании ч.2 ст.233 Уголовного кодекса Беларуси ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на срок 5 лет.

В соответствии с ч.2 ст.72 УК по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на срок 5 лет.

В соответствии с ч.5 ст.72 УК путем поглощения менее строгого наказания, назначенного по приговору суда Центрального района г.Минска от 11.02.2014 более строгим, назначенным по настоящему приговору окончательно по совокупности преступлений Вячеславу Давыдовичу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на срок 5 лет с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима.

Судом постановлено зачесть Вячеславу Давыдовичу в срок наказания срок содержания под стражей со 2 сентября 2016 года до 28 декабря 2016 года из расчета соответствия одного дня содержания под стражей одному дню лишения свободы, а также отбытое наказание по приговору суда Центрального района г. Минска от 11 февраля 2014 года с 28 августа 2013 года до 2 сентября 2016 года.

Несмотря на то,что рассмотрения второго дела закончилось не так жестко, как этого следовало ожидать, опеляцию на приговор подал именно обвиняемый. Однако Верховный суд оставил в силе приговор Мингорсуда.