Александр Лукашенко напомнил, что с бизнеса будет снята излишняя нагрузка, но отметил, что либерализировать экономику нужно настолько, чтобы не потерять управляемость.

"Мы снимем гнет, но ответственность за все будет нести бизнес. Они, кстати, этого не хотят, я уже получаю объемную информацию. Контроль государства и ответственность бизнеса за свою работу должны сохраниться", — сказал глава государства.

В пакете документов по либерализации бизнеса, вынесенном на общественное обсуждение, есть повод для оптимизма, однако эти нововведения были бы более действенными двумя годами ранее, считает бизнесмен Андрей Гусаров.

Общественное обсуждение всего пакета документов по либерализации бизнес-климата в Беларуси продлится до 11 мая, одновременно над документами работают представители бизнеса и заинтересованных ведомств. Ранее в Администрации президента пообещали учесть все мнения и положить на стол главе государства уже обновленный вариант.

Свое мнение по поводу содержания нормативных актов, вынесенных на общественное обсуждение, ведущим радио Sputnik Беларусь высказал руководитель консалтингового агентства "Гусаров групп" Андрей Гусаров.



© Sputnik / Виктор Толочко Карягин о документах по либерализации бизнеса: это не революция

"Реалистичным сроком введения всех нормативных актов в предпринимательском сообществе считают период до года, поэтому месяц — это нереалистичный срок, хотя бы с учетом тех изменений, которые будут приняты. В частности, по санитарным нормам порядка 170 из них будет убрано, как оказывается, это можно сделать", — отметил Гусаров.

При этом собеседник Sputnik отметил, что даже в нынешних условиях есть набор компаний, которые показывают неплохой прирост.

"Мы отмечаем рост тех сегментов, которые напрямую работают с населением, а у населения по-прежнему остались деньги. В целом, все относительно оптимистично, но хотелось бы, чтобы все компании работали в одинаковых нормах", — сказал Гусаров.

По словам собеседника, грядущие изменения бизнес-климата в стране в меньшей степени коснутся крупного бизнеса, но при этом существенно упростят работу представителям малого и среднего бизнес-сегмента.

"Когда у тебя большая компания, операционные издержки там уже некуда снижать. Все, что можно, порезали в 2015 году. А вот для малого и среднего бизнеса это существенно, дополнительных затрат, возможно, станет меньше. И может, когда-нибудь у нас введут отсутствие необходимости печати и документооборот в электронной форме, чтобы избежать лишней бумажной волокиты", — предположил Гусаров.

Также собеседник Sputnik отметил, что актуальной остается и тема налогов, которые отчисляются в Фонд социальной защиты населения.

"Я хотел бы, чтобы сотрудники моей компании знали, куда реально идут деньги. В западных странах эти налоги платят самостоятельно, и тогда вопросов становится куда больше, и люди реально понимают, к какому финансовому результату они приходят к пенсии, и могут позволить себе выйти на пенсию раньше и, например, путешествовать. У нас же в данный момент этот налог на бизнесе", — сказал Гусаров.

Кроме того, по мнению собеседника, есть проблема и с нежеланием отдельных белорусских бизнесменов обучаться и развиваться дальше.

"В малом бизнесе у нас по-прежнему велика доля "серого сегмента". Если налоговые отчисления не растут, это говорит о том, что люди боятся платить какие-то налоги либо по-прежнему работают по какому-то условному "купи-продай", — считает Гусаров.

Беседу с руководителем консалтингового агентства "Гусаров групп" Андреем Гусаровым слушайте на радио Sputnik Беларусь.