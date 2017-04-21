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Погода на выходные: снег с дождем и порывистый ветер

22.04.2017 12:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 апр — Sputnik. Дождь и мокрый снег прогнозируют синоптики в течение дня на большей территории Беларуси. Ожидается облачная с прояснениями погода. Максимальная температура воздуха в пределах 4-9°С.

Погода на выходные: снег с дождем и порывистый ветер
© Sputnik Сергей Пятаков
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Синоптики напоминают, что в течение дня будет наблюдаться усиление ветра, порывы могут составлять до 15-20 м/с. Из-за сильного ветра Гидрометцентр объявил на субботу оранжевый уровень опасности.

В Минске в субботу также будет наблюдаться западный порывистый ветер и осадки в виде дождя и мокрого снега. Максимальная температура воздуха составит около +7°С.

В ближайшие дни прохладная погода сохранится. Потепление начнется со вторника, когда на территорию Беларуси начнут поступать теплые воздушные массы с юго-запада Европы. Во вторник температура воздуха  днем ожидается на уровне +10..+17°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне Гидрометцентр объявил на субботу оранжевый уровень опасности из-за сильного порывистого ветра; потеплеет только во вторник.

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