МИНСК, 22 апр — Sputnik. Дождь и мокрый снег прогнозируют синоптики в течение дня на большей территории Беларуси. Ожидается облачная с прояснениями погода. Максимальная температура воздуха в пределах 4-9°С.



© Sputnik Сергей Пятаков Институт плодоводства: урожай яблок в этом году будет плохой

Синоптики напоминают, что в течение дня будет наблюдаться усиление ветра, порывы могут составлять до 15-20 м/с. Из-за сильного ветра Гидрометцентр объявил на субботу оранжевый уровень опасности.

В Минске в субботу также будет наблюдаться западный порывистый ветер и осадки в виде дождя и мокрого снега. Максимальная температура воздуха составит около +7°С.

В ближайшие дни прохладная погода сохранится. Потепление начнется со вторника, когда на территорию Беларуси начнут поступать теплые воздушные массы с юго-запада Европы. Во вторник температура воздуха днем ожидается на уровне +10..+17°С.