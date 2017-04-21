Итальянский велогонщик Микеле Скарпони погиб сегодня утром во время тренировки рядом со своим домом во Филотранно.



Gazzetta di Parma

Скарпони сбил грузовик. На место трагедии быстро приехали медики, но спасти гонщика им не удалось.

«Буквально вчера Микеле финишировал четверным на многодневной гонке «Альпийский Тур» в Тренто. Затем, он вернулся домой в Филоттрано на машине вместе с его массажистом и весь вечер провел со своей семьей.

Сегодня рано утром Микеле выехал на тренировку, где и произошла трагедия.

Мы потеряли великого чемпиона и замечательного человека, он был душой и значимой частью для всех в команде «Астана».

Команда разделяет утрату и находится рядом с семьей Микеле в этот невероятно тяжелый и горестный момент", — говорится в официальном заявлении команды «Астана», за которую выступал Скарпони.

37-летний гонщик планировался в качестве лидера команды на супермногодневку «Джиро д`Италия», которую он уже выигрывал в 2011 году.

В пелотоне Скарпони имел репутацию не только великого чемпиона, но и одного из самых дружелюбных гонщиков.

За несколько часов до трагедии он опубликовал фотографию со своими сыновьями-близнецами.

…anche se solo per un giorno ho pensato di portarne a casa 2 di maglie da leader pic.twitter.com/EYpS648e1i — Michele Scarponi (@MicheleScarponi) 21 апреля 2017 г.