﻿ Один из лучших итальянских велогонщиков погиб на тренировке. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Один из лучших итальянских велогонщиков погиб на тренировке

22.04.2017 12:16 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Итальянский велогонщик Микеле Скарпони погиб сегодня утром во время тренировки рядом со своим домом во Филотранно.


Gazzetta di Parma

Скарпони сбил грузовик. На место трагедии быстро приехали медики, но спасти гонщика им не удалось.

«Буквально вчера Микеле финишировал четверным на многодневной гонке «Альпийский Тур» в Тренто. Затем, он вернулся домой в Филоттрано на машине вместе с его массажистом и весь вечер провел со своей семьей.

Сегодня рано утром Микеле выехал на тренировку, где и произошла трагедия.

Мы потеряли великого чемпиона и замечательного человека, он был душой и значимой частью для всех в команде «Астана».

Команда разделяет утрату и находится рядом с семьей Микеле в этот невероятно тяжелый и горестный момент", — говорится в официальном заявлении команды «Астана», за которую выступал Скарпони.

37-летний гонщик планировался в качестве лидера команды на супермногодневку «Джиро д`Италия», которую он уже выигрывал в 2011 году.

В пелотоне Скарпони имел репутацию не только великого чемпиона, но и одного из самых дружелюбных гонщиков.

За несколько часов до трагедии он опубликовал фотографию со своими сыновьями-близнецами.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Итальянский велогонщик Микеле Скарпони погиб сегодня утром во время тренировки рядом со своим домом во Филотранно.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
На нядзелю ў Беларусі прагназуюцца дождж і моцны вецер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика