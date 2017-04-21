22 апреля поединком между Александрой Саснович и Викторией Голубич стартует полуфинальный матч Кубка Федерации Беларусь — Швейцария. Теннисистки появятся на главной площадке «Чижовка-Арены» в 13.00. SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию.



Александра Саснович. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В отсутствие в заявке Виктории Азаренко Александра Саснович (96-й номер рейтинга WTA в одиночном разряде) является первым номером белорусской сборной. За последние три года Саша провела 13 поединков в Кубке Федерации и проиграла всего 3 раза.

Чуть более недели назад на турнире в швейцарском Биле Саснович была сильнее Голубич (54 WTA) — 6:1, 6:4. Теперь счет в личных встречах между теннисистками равный — 1:1

В программе первого игрового дня значится еще один поединок. В нем сыграют Арина Соболенко (125 WTA) и Тимея Бачински (22 WTA), первый номер команды Швейцарии .

Матчевая встреча продолжится 23 апреля. В 12.00 на корт выйдут Саснович и Бачински, затем сразятся Соболенко и Голубич. После этого состоится парный поединок — Ольга Говорцова / Вера Лапко (Беларусь) и Мартина Хингис / Белинда Бенчич (Швейцария). Во второй игровой день капитаны команд Эдуард Дубров и Хайнц Гюнтхардт имеют право произвести замены.

Сборная Беларуси выступает в Кубке Федерации с 1994 года. Нынешний сезон стал для нее первым в Мировой группе. Победа над голландками (4:1) в феврале вывела белорусок в четверку сильнейших команд мира.

В другом полуфинале чешские теннисистки играют в гостях у команды Соединенных Штатов. Чешки являются действующими победительницами Кубка Федерации. У американок сестры Винус и Серена Уильямс не заявлены.

В рейтинге Кубка Федерации Беларусь располагается на 5-й строчке, Швейцария — на 4-й. Прежде эти команды соперничали трижды. В 1995 году успех праздновали белоруски. Еще в двух случаях швейцарки обыгрывали белорусских девушек. В последний раз — в 2012 году, когда Ольга Говорцова одолела Тимею Бачински и уступила Штефани Фёгеле, Александра Саснович взяла по одному сету у Бачински и Фёгеле, а в парной встрече победителем стал дуэт Белинда Бенчич / Амра Садикович.

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