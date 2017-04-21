Министерство иностранных дел Беларуси требует от Вильнюса разъяснений по поводу нарушения белорусской границы воздушным судном из Литвы.

Инцидент произошел 19 апреля 13:40 минут. Воздушное судно углубилось на территорию Беларуси на расстояние до 8 километров и в 13:43 минуты, совершив разворот, вышло за пределы воздушного пространства страны. Все это время самолет, характеристики которого не называются, контролировался средствами ПВО, сообщили во внешнеполитическом ведомстве .

В связи с этим 22 апреля в МИД Беларуси был вызван посол Литвы в Минске Андрюс Пулокас. Ему была вручена нота, в которой белорусская сторона заявила протест в связи с зафиксированным фактом нарушения госграницы. Минск ожидает разъяснений по поводу инцидента.

Напомним, 4 июля 2012 года белорусско-литовскую границу пересек шведский легкомоторный самолет, который сбросил на территорию страны около 800 плюшевых мишек с призывами к свободе слова в Беларуси.

В Минобороны факт пересечения границы сначала был опровергнут, но после того, как участники акции выложили в Интернете видео своего полета, сам президент признал ее реальность. В результате были освобождены от занимаемой должности руководители ПВО Беларуси и пограничного ведомства.

В ходе расследования был задержан фотокорреспондент Антон Суряпин, опубликовавший фотографии мишек в сети Facebook, и сотрудник риелтерского агентства Сергей Башаримов, который сдавал квартиру шведским подданным, участвующим в акции.

Плюшевый десант положил начало очередному дипломатическому скандалу. 3 августа Беларусь отозвала своего посла из Швеции , то же самое было предложено сделать то же самое шведскому консульству.

В 2013 году дело о незаконном пересечении госграницы Беларуси подданными Швеции на легкомоторном самолете было прекращено , а уголовное преследование всех задержанных и подозреваемых прекращено.

Отметим также, что 12 сентября 1995 года белорусские военные сбили воздушный шар американцев Алана Френеля и Джона Стюарта, которые участвовали в международных соревнованиях воздухоплавателей. Шар упал около города Береза (Брестская область), а его пассажиры погибли.