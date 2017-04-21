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МИД требует разъяснений о залете в Беларусь самолета из Литвы
Министерство иностранных дел Беларуси требует от Вильнюса разъяснений по поводу нарушения белорусской границы воздушным судном из Литвы.
Инцидент произошел 19 апреля 13:40 минут. Воздушное судно углубилось на территорию Беларуси на расстояние до 8 километров и в 13:43 минуты, совершив разворот, вышло за пределы воздушного пространства страны. Все это время самолет, характеристики которого не называются, контролировался средствами ПВО, сообщили
В связи с этим 22 апреля в МИД Беларуси был вызван посол Литвы в Минске Андрюс Пулокас. Ему была вручена нота, в которой белорусская сторона заявила протест в связи с зафиксированным фактом нарушения госграницы. Минск ожидает разъяснений по поводу инцидента.
Напомним,
В Минобороны факт пересечения границы сначала был опровергнут, но после того, как
В ходе расследования был задержан фотокорреспондент Антон Суряпин, опубликовавший фотографии мишек в сети Facebook, и сотрудник риелтерского агентства Сергей Башаримов, который сдавал квартиру шведским подданным, участвующим в акции.
Плюшевый десант положил начало очередному дипломатическому скандалу. 3 августа
В 2013 году дело о незаконном пересечении госграницы Беларуси подданными Швеции на легкомоторном самолете
Отметим также, что 12 сентября 1995 года белорусские военные сбили воздушный шар американцев Алана Френеля и Джона Стюарта, которые участвовали в международных соревнованиях воздухоплавателей. Шар упал около города Береза (Брестская область), а его пассажиры погибли.
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Министерство иностранных дел Беларуси требует от Вильнюса разъяснений по поводу нарушения белорусской границы воздушным судном из Литвы.
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