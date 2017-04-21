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Ликвидация последствий урагана 2016 года практически завершена
22.04.2017 14:16 — Разное | Ежедневник
Ликвидация последствий прошлогоднего урагана в лесах Беларуси практически завершена, сообщил премьер-министр Андрей Кобяков.
Прошлогодние ураганы значительно повредили лесные насаждения, особенно в Минской области.
"Были брошены все силы, чтобы как можно быстрее убрать бурелом, переработать древесину, часть ее была экспортирована. Проделана титаническая работа. В подавляющем большинстве с нею справлялись лесхозы, помогали предприятия "Беллесбумпрома", другие организации - в общем, всем миром участвовали в восстановлении леса", - сказал Андрей Кобяков.
"Работы, связанные с ликвидацией последствий урагана, практически завершены. Остались только самые труднодоступные участки в болотистой местности, куда сложно добраться, но и там работы завершаются", - пояснил премьер-министр, пишет
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Ликвидация последствий прошлогоднего урагана в лесах Беларуси практически завершена, сообщил премьер-министр Андрей Кобяков.
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