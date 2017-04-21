В ноте МИД Беларуси, врученной литовскому дипломату, подчеркивается, что белорусская сторона ждет разъяснений по поводу инцидента с литовским летательным аппаратом, нарушившим воздушное пространство нашей страны.

Нарушение границы, в связи с которым белорусский МИД заявил протест, произошло в среду 19 апреля в 13.40. Самолет углубился на территорию нашей страны на расстояние 8 километров, а через три минуты развернулся и вылетел за пределы воздушного пространства Беларуси. Весь период времени, пока литовский самолет находился в нашем воздушном пространстве, его контролировали средства противовоздушной обороны.



© Sputnik / Виктор Толочко МИД Беларуси вручил ноту посольству Литвы за нарушение границы

"Здесь нет ничего необычного. Это нормальная практика между государствами, такие казусы случаются. Литовская сторона тоже не преминула бы в отношении официального Минска применить такого рода ноту, если бы представилась такая возможность", — отметил Шпаковский.

Эксперт напомнил о ряде случаев, в которых литовская сторона, еще не обладая полной информацией о том или ином инциденте на строящейся белорусской АЭС, уже вызывала белорусских представителей посольства и вручала им ноты.

"Причем в этих нотах фигурируют формулировки: "Вероятно, что-то произошло". То есть, не владея информацией, нас уже обвиняют, а дальше получается, то ли ты украл, то ли у тебя украли. И эта информация потом гуляет во всем интернет-пространстве и кочует по изданиям", — сказал Шпаковский.

В связи с этим эксперт подчеркнул, что получение ноты литовской стороной — это нормальная дипломатическая практика при подтвержденном факте нарушения государственной границы.

"Литовская сторона должна отреагировать на данную ноту и принести извинения. Здесь важен факт того, что именно Литовская республика допустила такого рода возможность, обладая и пограничными службами, и средствами ПВО, и естественно, белорусская сторона должна была отреагировать. Это не предвзятое отношение, а дипломатическая практика", — сказал политолог.

Комментарий политического эксперта Александра Шпаковского слушайте на радио Sputnik Беларусь.