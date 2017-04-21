Фантазия сотрудников восьми минских библиотек сработала слаженно. В разных точках города в библиотеках не то что разрешалось, но приветствовалось, когда в залах шумели и веселились.

Корреспонденты Sputnik побывали на "Библионочи" в "алмазе знаний" — в Национальной библиотеке Беларуси.

Здесь на трех этажах разместилось столько возможностей для веселья или, напротив, поисков гармонии и умиротворения, что посетители долго блуждали от активности к активности. Чем удивила Национальная библиотека детей и взрослых, которые в этот вечер почти не притронулись к книгам, смотрите в фотоленте Sputnik.