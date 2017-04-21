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Шуметь разрешается: как прошла "Библионочь" в Национальной библиотеке

22.04.2017 15:56 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Фантазия сотрудников восьми минских библиотек сработала слаженно. В разных точках города в библиотеках не то что разрешалось, но приветствовалось, когда в залах шумели и веселились.

Корреспонденты Sputnik побывали на "Библионочи" в "алмазе знаний" — в Национальной библиотеке Беларуси.

Здесь на трех этажах разместилось столько возможностей для веселья или, напротив, поисков гармонии и умиротворения, что посетители долго блуждали от активности к активности. Чем удивила Национальная библиотека детей и взрослых, которые в этот вечер почти не притронулись к книгам, смотрите в фотоленте Sputnik.

 
 
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Ростовые куклы, макияж, битва шахматистов и настольные игры – в ночь с пятницы на субботу в Национальной библиотеке можно было почти все.

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