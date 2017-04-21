Послание Александра Лукашенко народу и парламенту совпало по времени с обострением ситуации во многих странах, террористическими вызовами и непростым положением в мировой экономике. При этом президент традиционно достаточно четко и открыто характеризует международную обстановку и внутриполитическую ситуацию в стране, отметил на радио Sputnik Беларусь политический эксперт Александр Шпаковский.

По мнению эксперта, резкость высказываний и "фирменном стиле" главы государства объясняется тем, что Беларусь оказалась перед рядом вызовов. В первую очередь, это экономическая ситуация, сложность которой усугубляет напряженная международная обстановка вокруг нашей страны.

"Беларусь является прифронтовым государством, в соседней с нами Украине идет война. Между Российской Федерацией и Евроатлантическим сообществом отношения ухудшились дальше некуда, ведется санкционное противоборство, и вследствие этого Беларусь не приобретает, а теряет, находясь на пограничье двух блоков", — сказал Шпаковсий.

Политолог напомнил о том, что фактически Беларусь не является нейтральной страной, несмотря на некоторые иллюзии, которые отдельные эксперты или руководители имеют на этот счет.

"Мы военно-политический союзник России, имеющий собственный национальный интерес и собственную повестку, но, тем не менее, именно в таком статусе нас воспринимают в мире", — сказал Шпаковский.

По словам политолога, усилия Беларуси в организации миротворческого процесса в Украине объясняются, в первую очередь, собственными национальными интересами.

"Мы пытаемся уйти от конфронтации между Западом и Востоком, но от нас в данной ситуации немногое зависит. Миротворческие усилия Беларуси могут быть замечены, но, например, события на Ближнем Востоке могут это просто перечеркнуть", — считает Шпаковский.

По словам политолога, Беларусь пытается быть субъектом международной политики, но объективная реальность такова, что, в большей степени, наша страна становится жертвой каких-то обстоятельств.

"И здесь очень важно удержать внутриполитическую стабильность, и государство в этом направлении справляется. Но хотелось бы, чтобы более техничные методы применялись в моделировании и модерировании внутриполитической обстановки", — резюмировал Шпаковский.

Комментарий политического эксперта Александра Шпаковского о тексте послания Александра Лукашенко белорусскому народу и парламенту слушайте на радио Sputnik Беларусь.