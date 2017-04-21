Основное внимание публики на проходящем в эти дни автосалоне в Шанхае приковано к громким премьерам больших мировых брендов. Дебюты местных китайских производителей остались в их тени. Тем не менее развитие китайского автопрома идет семимильными шагами: действительно интересные и достойные серийные и концептуальные разработки можно было обнаружить и на стендах компаний из Поднебесной. О них и пойдет речь в этом обзоре AUTO.TUT.BY.





Geely к родным смотринам подготовила… минивэн MPV с «почти европейским» дизайном, что, впрочем, неудивительно, принимая во внимание тот факт, что главным дизайнером марки является Питер Хорбери, прежде отвечавший за создание внешнего облика Volvo.





Пока Geely MPV — это выставочный шоу-кар, о котором мало что известно (например, что скрывается под капотом), и серийные перспективы его не ясны — китайцы изучают целесообразность выпуска семейного однообъемника в эпоху, когда минивэны теряют позиции на рынке из-за SUV и «паркетников».





Созданный стараниями Geely бренд Lynk&Co, кроме седана 03 , привез в Шанхай готовый товарный образец кроссовера 01, предсерийный экземпляр которого китайцы показали еще минувшей осенью. Любопытно, что на «паркетник» в компании обещают пожизненную гарантию, а еще бесплатный доступ в интернет. Первое время китайским покупателям предложат модификации 01 с бензиновыми моторами 1,5 и 2,0 литра, позже появится и гибридная версия. Маячит на горизонте и полностью электрическая версия. В Европе «десант» из первых Lynk&Co должен высадиться в 2019 году.





Еще одна любопытная серийная китайская новинка Шанхая — универсал Baojun 310 Wagon, разработанный СП SAIC-GM-Wuling. В основу китайского «сарая» лег дебютировавший в прошлом году хэтчбек Baojun 310, в длину универсал достигает 4,62 м, ширина равна 1,71 м.





Салон рассчитан на посадку пятерых человек, объем багажника равен 740 л (со сложенными сиденьями заднего ряда он увеличивается вдвое). И если исходная «пятидверка» 310 довольствуется 1,2-литровым моторчиком (82 «лошадки»), то для универсала заявлен 1,5-литровый атмосферный двигатель (109 сил) разработки General Motors в паре с 5-ступенчатой «механикой».





В Chery тем временем призадумались над соперником ярким городским кроссоверам вроде Nissan Juke и Toyota CH-R. В Шанхае на это намекал эффектный концепт Tiggo Sport Coupe. Никаких данных о силовой установке компания не приводит, но известно, что шоу-кар оснащен фирменным автопилотом, над доводкой которого сейчас активно работают инженеры Chery. Когда он активирован, водитель Tiggo Sport Coupe прямо за рулем, который не исчезает в недрах передней панели, как у многих автономных концептов, может поиграть в какой-нибудь гоночный симулятор! Только вот зачем?!





Вторая шанхайская премьера от Chery — серийный кроссовер Tiggo 5 нового поколения. К слову, этот «паркетник» был модернизирован полтора года назад. Но теперь, посчитали китайцы, настало время нового поколения модели, которая, правда, преобразилась далеко не в лучшую сторону — машину словно пчелы покусали! К тому же новый Tiggo 5 «усох» в габаритах — длина, например, разом сократилась на 17,3 см — до 4,33 м. Под капотом переднеприводного «паркетника» скрывается 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 147 лошадиных сил в паре с вариатором. В китайскую продажу новый Tiggo 5 поступит в ближайшее время, при этом выпуск нынешнего кроссовера продолжится.





Компания BYD (сокращение от Build Your Dream) выкатила на шанхайские подмостки концептуальный «паркетник» Dynasty, который предвосхищает будущую серийную модель — учитывая темпы развития местного автопрома, появится она через год-два. Известно, что оснащен концепт электроприводом, на котором BYD, можно сказать, «собаку съел», но характеристик фирма не приводит. Впрочем, главное у китайской «Династии» — это внешность, трудился над которой знаменитый Вольфганг Эггер, бывший шеф-стилист Audi, известный также своими работами в Seat и Alfa Romeo (из-под его пера, в частности, вышел великолепный 8C Competizione).





Tesla китайцам не дает покоя! И это один из главных трендов нынешнего автошоу в Шанхае — автомобильные стартапы в Китае появляются на свет если не каждый день, то каждый год уж точно, и каждый из них мечтает пройти славный «электрический» путь компании Илона Маска.





Компания Nio, не так давно продемонстрировавшая прототип «беспилотника» Eve , готовит к дебюту свой первый серийный электромобиль, которым должен стать кроссовер ES8 с алюминиевым шасси и электрическим полным приводом (отдача пары электромоторов, смонтированных на передней и задней оси, не озвучена). Прием заказов на ES8 фирма собирается начать в конце этого года, а первые покупатели должны получить машины в начале 2018 года.





Относительно «свежий» китайский производитель Qoros, которому пять лет от роду, берет под прицел другую Tesla — Model S. В разработке экспериментального седана K EV длиной 5,12 метра с карбоновым монококом и асимметричными дверями принимала участие шведская Koenigsegg, известная своими экстремальными гиперкарами.





От Regera китайскому седану достались элементы электропривода — четыре электродвигателя развивают суммарные 870 «лошадей» и разгоняют K EV до 100 км/ч за 2,7 секунды. Заявленная максимальная скорость — 260 км/ч, а запас хода на одной зарядке равен 482 км. Серийный вариант K EV разработчики обещают представить в 2019 году.





Еще одна перспективная китайская «электричка» называется просто Seven и разработана компанией Iconiq Motors совместно с W Motors из Дубая (последняя, к слову, создала гиперкар Lykan Hypersport, тот самый, который сбросили с небоскреба в «Форсаже 7») и итальянской Studio Torino.





Перед нами прообраз люксового минивэна на электротяге длиной почти пять метров, способный вместить до шести человек. За движение прототипа отвечает 224-сильный электромотор (многие компоненты электропривода, к слову, тут от Magna). В общем, если Tesla так и не додумается до минивэна, за нее это сделают китайцы. Запуск своей «семерки» в серию Iconiq Motors планирует в 2019 году.





Разумеется, не обошлось в Шанхае без диковинных и просто эксцентричных экспонатов. И гоночный тягач компании JMC, выпускающей главным образом малотоннажные грузовики, рамные внедорожники и пикапы, из их числа! Смотришь на него и понимаешь: дизайнеры малость переборщили со своими фантазиями… Впрочем, выглядит трак эффектно!