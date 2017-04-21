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Сделано в Китае: гоночный грузовик, соперники Tesla, серийные кроссоверы на автосалоне в Шанхае
Основное внимание публики на проходящем в эти дни автосалоне в Шанхае приковано к громким премьерам больших мировых брендов. Дебюты местных китайских производителей остались в их тени. Тем не менее развитие китайского автопрома идет семимильными шагами: действительно интересные и достойные серийные и концептуальные разработки можно было обнаружить и на стендах компаний из Поднебесной. О них и пойдет речь в этом обзоре AUTO.TUT.BY.
Geely к родным смотринам подготовила… минивэн MPV с «почти европейским» дизайном, что, впрочем, неудивительно, принимая во внимание тот факт, что главным дизайнером марки является Питер Хорбери, прежде отвечавший за создание внешнего облика Volvo.
Пока Geely MPV — это выставочный шоу-кар, о котором мало что известно (например, что скрывается под капотом), и серийные перспективы его не ясны — китайцы изучают целесообразность выпуска семейного однообъемника в эпоху, когда минивэны теряют позиции на рынке из-за SUV и «паркетников».
Созданный стараниями Geely бренд Lynk&Co, кроме
Еще одна любопытная серийная китайская новинка Шанхая — универсал Baojun 310 Wagon, разработанный СП SAIC-GM-Wuling. В основу китайского «сарая» лег дебютировавший в прошлом году хэтчбек Baojun 310, в длину универсал достигает 4,62 м, ширина равна 1,71 м.
Салон рассчитан на посадку пятерых человек, объем багажника равен 740 л (со сложенными сиденьями заднего ряда он увеличивается вдвое). И если исходная «пятидверка» 310 довольствуется 1,2-литровым моторчиком (82 «лошадки»), то для универсала заявлен 1,5-литровый атмосферный двигатель (109 сил) разработки General Motors в паре с 5-ступенчатой «механикой».
В Chery тем временем призадумались над соперником ярким городским кроссоверам вроде Nissan Juke и Toyota CH-R. В Шанхае на это намекал эффектный концепт Tiggo Sport Coupe. Никаких данных о силовой установке компания не приводит, но известно, что шоу-кар оснащен фирменным автопилотом, над доводкой которого сейчас активно работают инженеры Chery. Когда он активирован, водитель Tiggo Sport Coupe прямо за рулем, который не исчезает в недрах передней панели, как у многих автономных концептов, может поиграть в какой-нибудь гоночный симулятор! Только вот зачем?!
Вторая шанхайская премьера от Chery — серийный кроссовер Tiggo 5 нового поколения. К слову, этот «паркетник» был модернизирован полтора года назад. Но теперь, посчитали китайцы, настало время нового поколения модели, которая, правда, преобразилась далеко не в лучшую сторону — машину словно пчелы покусали! К тому же новый Tiggo 5 «усох» в габаритах — длина, например, разом сократилась на 17,3 см — до 4,33 м. Под капотом переднеприводного «паркетника» скрывается 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 147 лошадиных сил в паре с вариатором. В китайскую продажу новый Tiggo 5 поступит в ближайшее время, при этом выпуск нынешнего кроссовера продолжится.
Компания BYD (сокращение от Build Your Dream) выкатила на шанхайские подмостки концептуальный «паркетник» Dynasty, который предвосхищает будущую серийную модель — учитывая темпы развития местного автопрома, появится она через год-два. Известно, что оснащен концепт электроприводом, на котором BYD, можно сказать, «собаку съел», но характеристик фирма не приводит. Впрочем, главное у китайской «Династии» — это внешность, трудился над которой знаменитый Вольфганг Эггер, бывший шеф-стилист Audi, известный также своими работами в Seat и Alfa Romeo (из-под его пера, в частности, вышел великолепный 8C Competizione).
Tesla китайцам не дает покоя! И это один из главных трендов нынешнего автошоу в Шанхае — автомобильные стартапы в Китае появляются на свет если не каждый день, то каждый год уж точно, и каждый из них мечтает пройти славный «электрический» путь компании Илона Маска.
Компания Nio, не так давно продемонстрировавшая
Относительно «свежий» китайский производитель Qoros, которому пять лет от роду, берет под прицел другую Tesla — Model S. В разработке экспериментального седана K EV длиной 5,12 метра с карбоновым монококом и асимметричными дверями принимала участие шведская Koenigsegg, известная своими экстремальными гиперкарами.
От Regera китайскому седану достались элементы электропривода — четыре электродвигателя развивают суммарные 870 «лошадей» и разгоняют K EV до 100 км/ч за 2,7 секунды. Заявленная максимальная скорость — 260 км/ч, а запас хода на одной зарядке равен 482 км. Серийный вариант K EV разработчики обещают представить в 2019 году.
Еще одна перспективная китайская «электричка» называется просто Seven и разработана компанией Iconiq Motors совместно с W Motors из Дубая (последняя, к слову, создала гиперкар Lykan Hypersport, тот самый, который сбросили с небоскреба в «Форсаже 7») и итальянской Studio Torino.
Перед нами прообраз люксового минивэна на электротяге длиной почти пять метров, способный вместить до шести человек. За движение прототипа отвечает 224-сильный электромотор (многие компоненты электропривода, к слову, тут от Magna). В общем, если Tesla так и не додумается до минивэна, за нее это сделают китайцы. Запуск своей «семерки» в серию Iconiq Motors планирует в 2019 году.
Разумеется, не обошлось в Шанхае без диковинных и просто эксцентричных экспонатов. И гоночный тягач компании JMC, выпускающей главным образом малотоннажные грузовики, рамные внедорожники и пикапы, из их числа! Смотришь на него и понимаешь: дизайнеры малость переборщили со своими фантазиями… Впрочем, выглядит трак эффектно!
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Основное внимание публики на проходящем в эти дни автосалоне в Шанхае приковано к громким премьерам больших мировых брендов. Дебюты местных китайских...
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