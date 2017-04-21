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Послание президента: у Беларуси есть фирменный "политический почерк"

22.04.2017 17:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Независимость и суверенитет Беларуси в обстановке, когда в мире максимально обострились противостояния блоков, становятся главными достижениями нашего государства, сказал политолог Павел Потапейко в беседе с ведущим радио Sputnik Беларусь Вячеславом Шараповым.

"При этом мы не можем быть нейтральны как Швейцария. Мы четко показываем, что мы с братской Россией ведем общую линию. Хотя некоторые псевдоаналитики и пытаются подать дело так, что мы некий Северозападный край. Это не так, и приятно, что это вновь уверенно прозвучало от главы государства", — отметил эксперт.

Политолог обратил внимание на важное высказывание президента Беларуси о том, что наша страна стремится дружить со всеми государствами, не создавая при этом каких-то проблемных ситуаций.

"Мы миротворцы и хотим хороших отношений и с Евросоюзом, и США, и Китаем, и Россией, и другими странами. Другое дело, насколько нам дают это делать. И сейчас это непросто, поскольку идет общемировой торг", — сказал Потапейко.

Послание президента: у Беларуси есть фирменный "политический почерк"
© Фото: пресс-служба президента
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Политолог отметил, что в нынешней экономической ситуации многие международные партнеры пытались подтолкнуть Беларусь исключительно к предоставлению услуг, что не слишком выгодно для белорусской стороны.

"Не надо забывать о том, что мы еще и "производственный кулак". Наше производство завязано на Россию, нужно учитывать и это. При этом мы транзитная страна, находящаяся на перекрестке, и мы должны использовать то, что у нас есть. Глава государства четко и ясно это озвучил. Мы хотим, чтобы уважали наш выбор, и имеем на это право", — подчеркнул Потапейко.

Нашу дипломатию можно поздравить со многими успешными действиями для того, чтобы сложившуюся ситуацию в международной политике можно было использовать с наибольшей выгодой для нашей страны, отметил эксперт.

" При этом все бури, которые сейчас разворачиваются в регионе, не дают спокойно почивать на лаврах.  Приходится все время реагировать на какие-то повороты. Но у нас сложилась определенная школа "государственных мужей", которые видят ситуацию. Четверть века — это уже исторический срок, за который можно похвастаться своим почерком в политике", — сказал эксперт.

С учетом нагнетания обстановки в разных странах, в том числе и граничащих с Беларусью, невозможно обойти стороной и тему вооруженных сил. Поэтому и проводятся масштабные учения, отметил эксперт.

"Я лично не очень радуюсь этому процессу, потому что идет определенное нагнетание обстановки. Надеюсь, что у руководителей больших держав хватит мозгов не скатиться к конфликту, поскольку ситуация тревожная", — резюмировал Потапейко.

Беседу с политическим экспертом Павлом Потапейко слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Чтобы позволить себе роскошь вести свою политику, нужно уметь лавировать, заявил на радио Sputnik Беларусь политический эксперт Павел Потапейко, комментируя текст...

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