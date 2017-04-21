



Национальный антитеррористический комитет России рассказал об операции, в ходе которой были уничтожены два члена ячейки ИГИЛ в Ставропольском крае. По данным спецслужб, они готовили теракты, в том числе убийства.

В Ставопольском крае правоохранительные органы ликвидировали двух членов ячейки, присягнувшей террористической организации «Исламское государство» (деятельность в России запрещена), сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета.

«Вчера около 23:00 на проселочной дороге в районе населенного пункта Усть-Невинский Кочубеевского района сотрудники органов безопасности предприняли попытку остановить автомобиль «Лада Приора», в котором передвигались бандиты. Однако находившиеся в машине лица открыли огонь из автоматического оружия и попытались скрыться. Ответным огнем двое бандитов были нейтрализованы», - говорится в пресс-релизе ведомства.

Сотрудники спецслужб пытались остановить машину при операции по пресечению деятельности так называемой спящей ячейки ИГИЛ, уточнили в НАКе.

По предварительным данным, один из убитых был главарем ячейки, он прошел подготовку в лагерях ИГ и прибыл в Россию для совершения терактов. Другой убитый был активным членом этой ячейки, сообщили в НАКе.

«На месте боестолкновения обнаружены автомат, боеприпасы к нему, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. В доме, где проживал один из бандитов, найдены гранаты, готовое к использованию СВУ, начиненное поражающими элементами, травматический пистолет, атрибутика ИГИЛ и религиозно-экстремистская литература. Взрывотехники ФСБ обезвредили обнаруженные взрывоопасные предметы», - уточнили в НАК.

Кроме того, в НАК заявили, что спецслужбы располагали данными о подготовке убитыми бандитами ряда террористических актов, в том числе убийств религиозных деятелей и гражданских лиц. Сотрудники правоохранительных органов при операции не пострадали, пишет РБК .