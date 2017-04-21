﻿ В России уничтожили ячейку ИГИЛ, готовившую теракты. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России уничтожили ячейку ИГИЛ, готовившую теракты

22.04.2017 18:28 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В России уничтожили ячейку ИГИЛ, готовившую теракты

Национальный антитеррористический комитет России рассказал об операции, в ходе которой были уничтожены два члена ячейки ИГИЛ в Ставропольском крае. По данным спецслужб, они готовили теракты, в том числе убийства.

В Ставопольском крае правоохранительные органы ликвидировали двух членов ячейки, присягнувшей террористической организации «Исламское государство» (деятельность в России запрещена), сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета.

«Вчера около 23:00 на проселочной дороге в районе населенного пункта Усть-Невинский Кочубеевского района сотрудники органов безопасности предприняли попытку остановить автомобиль «Лада Приора», в котором передвигались бандиты. Однако находившиеся в машине лица открыли огонь из автоматического оружия и попытались скрыться. Ответным огнем двое бандитов были нейтрализованы», - говорится в пресс-релизе ведомства.

Сотрудники спецслужб пытались остановить машину при операции по пресечению деятельности так называемой спящей ячейки ИГИЛ, уточнили в НАКе.

По предварительным данным, один из убитых был главарем ячейки, он прошел подготовку в лагерях ИГ и прибыл в Россию для совершения терактов. Другой убитый был активным членом этой ячейки, сообщили в НАКе.

«На месте боестолкновения обнаружены автомат, боеприпасы к нему, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. В доме, где проживал один из бандитов, найдены гранаты, готовое к использованию СВУ, начиненное поражающими элементами, травматический пистолет, атрибутика ИГИЛ и религиозно-экстремистская литература. Взрывотехники ФСБ обезвредили обнаруженные взрывоопасные предметы», - уточнили в НАК.

Кроме того, в НАК заявили, что спецслужбы располагали данными о подготовке убитыми бандитами ряда террористических актов, в том числе убийств религиозных деятелей и гражданских лиц. Сотрудники правоохранительных органов при операции не пострадали, пишет РБК.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный антитеррористический комитет России рассказал об операции, в ходе которой были уничтожены два члена ячейки ИГИЛ в Ставропольском крае. По данным...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Послание президента: у Беларуси есть фирменный "политический почерк"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика