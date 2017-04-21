Несколько раз в год "Эгида" устраивает в городских парках подобные акции, чтобы пристроить бездомных животных. Будущие хозяева здесь могут получить консультации ветеринара, кинолога. Животные отдаются по договору: "Эгида" будет обязательно следить за животными в новом доме. За полтора часа субботней акции новых хозяев нашли шесть кошек и две собаки, и это при том, что непогода явно оставила многих горожан дома.

"Мы нашли Эрика зимой в мороз на кладбище, он был в ужасном состоянии, забрали себе, выходили. Ни у одной породистой собаки вы не найдете в глазах слов благодарности, как у животных, которых приютили с улицы", — поделилась мнением волонтер Анна Гриценя.

Ежегодно в стране отстреливают или усыпляют десятки тысяч бездомных животных. Многие волонтеры подбирают кошек и собак на улице, потому что не могут спокойно смотреть на страдающих малышей.

"Кошка родила в подъезде котят. Дом был возле дороги, они играли прямо на проезжей части. Я с подругой забрала их. У них у всех были больные глаза. Коту Пуршику один глаз спасти не удалось, но он адаптировался. Его брата и сестру уже пристроили, осталось ему постоянный дом найти", — рассказала волонтер Наталья Гайдук.

В парк приходили не только те, кто хотел забрать животных, неравнодушные люди делились кормом, амуницией, помогали финансово. Следующую благотворительную акцию по поиску бездомных животным хозяев "Эгида" планирует провести в июне.