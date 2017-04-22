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На Линии Сталина прошла "Битва машин"

22.04.2017 20:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В историко-культурном комплексе Линия Сталина в субботу прошли автобои на выживание "Битва Машин-2017".

Более 30 экипажей из Беларуси, России, Норвегии на глазах многочисленных зрителей выясняли, чьи авто крепче. Суть соревнований — атаковать в лобовую автомобиль противника и вывести его из строя.

В начале сезона организаторы боев изменили технических требований по подготовке автомобилей. В частности, разрешили усиливать колесные диски и применять любые шины, а также дали возможность участвовать в боях рамным полноприводным автомобилям в классе Unlim. Организаторы посчитали, что участие "монстров"  на базе внедорожников добавит зрелищности и понравится зрителям

В автобоях принимали участие немногочисленные иномарки, модели которых иногда сложно было определить с первого взгляда из-за-многочисленных конструкций, как усиливающих автомобиль, так и придающих им более грозный вид. Однако излюбленными "донорами" для монстр-каров по-прежнему остаются "Волги"- ГАЗ-24 и 3110. Об одной такой машине Sputnik писал накануне>>

 
 
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Более 30 экипажей из Беларуси, России, Норвегии на глазах многочисленных зрителей испытывали нервы и свои автомобили на прочность.

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