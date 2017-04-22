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LIVE: прямая трансляция второго тура шоу "Ты супер!" (ЗАВЕРШЕНА)
22.04.2017 20:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Проект НТВ и агентства Sputnik "Ты супер!" дарит шанс талантливым детям, которые оказались без попечения родителей, заявить о себе. Это воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети из приемных и опекунских семей из постсоветских стран.
© Sputnik Нина Зотина
В конкурсе принимает участие минчанка Дарья Чернова. Еще одна представительница Беларуси, Настя Кравченя, выбыла из шоу в начале второго тура.
Следить за конкурсом и единственной оставшейся в шоу представительницей Беларуси можно в
Sputnik ведет прямые трансляции конкурса "Ты супер!" по субботам в 20:00.
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Конкурс "Ты супер!", организованный телеканалом НТВ и международным агентством Sputnik, стартовал 11 февраля. Смотрите на видео очередной выпуск второго тура...
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