Проект НТВ и агентства Sputnik "Ты супер!" дарит шанс талантливым детям, которые оказались без попечения родителей, заявить о себе. Это воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети из приемных и опекунских семей из постсоветских стран.



© Sputnik Нина Зотина Харизма и настойчивость: Дробыш рассказал, как стать звездой

В конкурсе принимает участие минчанка Дарья Чернова. Еще одна представительница Беларуси, Настя Кравченя, выбыла из шоу в начале второго тура.

Следить за конкурсом и единственной оставшейся в шоу представительницей Беларуси можно в специальной рубрике на сайте Sputnik Беларусь и официальных группах в соцсетях.

Sputnik ведет прямые трансляции конкурса "Ты супер!" по субботам в 20:00.