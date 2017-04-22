Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал крупное поражение в Солигорске, оценил старт в чемпионате страны и рассказал о подготовке к ответному поединку полуфинальной стадии Кубка Беларуси против БАТЭ в Борисове, сообщает официальный сайт ФК «Динамо-Брест».



Владимир Журавель. Фото: dynamo-brest.by

— Поздравлю «Шахтер» с победой. Начали неплохо, но потом за счет давления соперника подсели. Лаптев, по большому счету, сделал всю игру. Сейчас нужно думать о восстановлении и подготовке к кубковой игре, которая имеет большое значение.

- Торрес и Фамейе пропускали сегодня матч. Это такой вариант подготовки к кубковому матчу против БАТЭ?

— Вы сами ответили на свой вопрос.

- Насколько их не хватало?

— Видно, что без них это совсем другая команда.

- Согласны с тем, что игровой стиль «Динамо-Брест» определяют легионеры?

— О стиле сложно говорить, мы сыграли всего пять-шесть матчей. Стиль — это узнаваемость команды. Да, иностранцы оказывают влияние на нашу игру, но у нас есть баланс между белорусами и легионерами. Согласно регламенту мы ничего не нарушаем.

- 3 очка после 4 матчей в чемпионате. Как к этому относиться?

— Начало чемпионата непростое. Некоторые команды сыграли всего 4 тура, а мы уже дважды с БАТЭ и «Динамо-Минск», с «Шахтером». Следующая игра снова с БАТЭ. Не хотелось бы разделять Кубок и чемпионат. Мы недовольны стартом, но этому есть объяснение.

- С БАТЭ получаются эмоциональные игры, а с остальными не очень. С чем это связываете?

— У нас были достаточно эмоциональные игры с «Динамо-Минск». Две игры с БАТЭ провели дома при колоссальной поддержке. Сейчас будем готовиться к третьей, изучим соперника, как всегда это делаем. В Солигорск у нас получился непростой выезд. Здесь всем тяжело играть. Оказалось, что эмоциональный фон у нас угас. Есть над чем подумать.

- Две результативные ошибки сегодня. Что думаете по этому поводу?

— Эти моменты будем разбирать после игры на Кубок. Ребят не могу упрекнуть, все старались.