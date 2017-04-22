Белорусские гимнастки стали бронзовыми призерами в многоборье групповых упражнениий на этапе Кубка мира в Ташкенте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Новая белорусская команда в групповых упражнениях в составе Анны Гайдукевич, Анны Швайбы, Алины Севостьяновой, Арины Цицилиной, Ксении Челдышкиной, Маргариты Овадинской уступила лишь двум дружинам. Первое место в групповых упражнениях в многоборье заняли гимнастки из России — 36,250 балла, серебряным призером стала команда Болгарии — 35,050 балла.

Белоруски получили от судей третью сумму очков — 32,500.

Белорусские гимнастки обновили состав после летних Олимпийских игр в Рио и готовятся в новом составе к следующим главным стартам четырехлетия в 2020 году в Токио.

Этап Кубка мира по художественной гимнастике продолжится в Ташкенте 23 апреля выступлением спортсменок в отдельных видах у групповичек и в индивидуальных соревнованиях.