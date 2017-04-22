﻿ Обновленная команда белорусских гимнасток выиграла бронзу в многоборье на этапе КМ в Ташкенте. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обновленная команда белорусских гимнасток выиграла бронзу в многоборье на этапе КМ в Ташкенте

23.04.2017 00:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусские гимнастки стали бронзовыми призерами в многоборье групповых упражнениий на этапе Кубка мира в Ташкенте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Новая белорусская команда в групповых упражнениях в составе Анны Гайдукевич, Анны Швайбы, Алины Севостьяновой, Арины Цицилиной, Ксении Челдышкиной, Маргариты Овадинской уступила лишь двум дружинам. Первое место в групповых упражнениях в многоборье заняли гимнастки из России — 36,250 балла, серебряным призером стала команда Болгарии — 35,050 балла.

Белоруски получили от судей третью сумму очков — 32,500.

Белорусские гимнастки обновили состав после летних Олимпийских игр в Рио и готовятся в новом составе к следующим главным стартам четырехлетия в 2020 году в Токио.

Этап Кубка мира по художественной гимнастике продолжится в Ташкенте 23 апреля выступлением спортсменок в отдельных видах у групповичек и в индивидуальных соревнованиях.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские гимнастки стали бронзовыми призерами в многоборье групповых упражнениий на этапе Кубка мира в Ташкенте.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусская дзюдоистка завоевала золото чемпионата Европы в Польше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика