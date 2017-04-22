Белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая завоевала золото чемпионата Европы в Варшаве в весовой категории свыше 78 кг. В финальном поединке она победила Светлану Яромку из Украины.

Марине Слуцкой понадобилось чуть более двух минут в решающем поединке, чтобы заработать оценку "иппон" - чистая победа.

Бронзовые награды в этом весе достались немке Каролин Вайсс и Ларисе Черич из Боснии и Герцеговины.

Для белоруски в нынешнем сезоне это не первый крупный успех. В начале апреля Марина Слуцкая стала победительницей престижного турнира Гран-при Тбилиси.