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Белорусская дзюдоистка завоевала золото чемпионата Европы в Польше

23.04.2017 00:19 — Разное | Tut.by  
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Белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая завоевала золото чемпионата Европы в Варшаве в весовой категории свыше 78 кг. В финальном поединке она победила Светлану Яромку из Украины.

Марине Слуцкой понадобилось чуть более двух минут в решающем поединке, чтобы заработать оценку "иппон" - чистая победа.

Бронзовые награды в этом весе достались немке Каролин Вайсс и Ларисе Черич из Боснии и Герцеговины. 

Для белоруски в нынешнем сезоне это не первый крупный успех. В начале апреля Марина Слуцкая стала победительницей престижного турнира Гран-при Тбилиси.

 
 
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Белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая завоевала золото чемпионата Европы в Варшаве в весовой категории свыше 78 кг.

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