Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис, подводя итоги домашних матчей Евровызова Гродно">против команды Швеции в Гродно объяснил отсутствие во втором из этих поединков братьев Костицыных и защитника Романа Граборенко, а также оценил игру голкипера Кевина Лаланда и рассказал о подкреплении из-за океана.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

— Хочу поздравить сборную Швеции с победой. Были моменты, в которых мы могли забросить, но их вратарь показал прекрасную игру и великолепные сэйвы. Почему на лед не вышли братья Костицыны и Роман Граборенко? В первой игре Андрей получил легкую травму. Меня не совсем впечатлила их игра вчера. Я ожидал большего. Они лидеры, они нужны команде. Должны давать ей намного больше, — приводит слова наставника пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.

Дэйв Льюис также считает, что вратарь Кевин Лаланд должен был сыграть надежнее во второй встрече против шведов.

— План был таким, что Кевин останется в воротах на второй матч вне зависимости от хода первой игры. Не думаю, что он справился откровенно плохо, за исключением пары моментов. Один из которых, понятно, касается пятого гола. И в еще одном ему стоило выручать команду, — цитирует тренера « Прессбол ».

Перед стартом в чемпионате мира сборная Беларуси проведет еще два спарринга — на 30 апреля и 1 мая запланированы выездные матчи с командой Франции. В стане белорусской дружины будет подкрепление из-за океана.

— Будет минимум одно изменение в составе. В Беларусь приехал Олег Евенко из «Адирондака». В планах его участие в завершающих матчах «Евровызова» во Франции. На этом в плане изменений пока все, — сказал Дэйв Льюис.

Нынешней весной в ходе подготовки к чемпионату мира сборная Беларуси провела 6 матчей Евровызова.

7 апреля. Латвия — Беларусь — 1:0.

8 апреля. Латвия — Беларусь — 0:3.

14 апреля. Беларусь — Германия — 3:1.

15 апреля. Беларусь — Германия — 1:2.

21 апреля. Беларусь — Швеция — 1:4.

22 апреля. Беларусь — Швеция — 1:5.

Чемпионат мира по хоккею пройдет 5−21 мая 2017 года в Кельне (Германия) и Париже (Франция).

В штаб сборной Беларуси под началом Дэйва Льюиса вошли Владимир Буре, Олег Антоненко, Яри Каарела, Андрей Мезин, а также видеотренер Вячеслав Гусов.

Сборная Беларуси на предварительном этапе ЧМ сыграет в группе «В», матчи которой примет Париж.

5 мая. 17.15. Финляндия — Беларусь.

6 мая. 17.15. Беларусь — Чехия.

8 мая. 17.15. Беларусь — Канада.

10 мая. 17.15. Швейцария — Беларусь.

12 мая. 21.15. Франция — Беларусь.

13 мая. 17.15. Словения — Беларусь.

16 мая. 13.15. Беларусь — Норвегия.

В четвертьфинал выйдут 4 лучшие команды группы, худшая сборная утратит прописку в элитном дивизионе.