Кристен Стюарт



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Личная жизнь Кристен Стюарт — Беллы Свон из киноэпопеи «Сумерки» — неразрывно связана с ее творчеством: громкий роман с партнером по съемочной площадке Робертом Паттинсоном и громкий разрыв с ним из-за мимолетного увлечения Рупертом Сандерсом, режиссером фильма «Белоснежка и охотник».

После расставания с Паттинсоном Кристен вновь оказалась в центре внимания — актриса стала встречаться с девушками. Сейчас Кристен Стюарт находится в отношениях с французской певицей Соко.

Джиллиан Андерсон





Джиллиан Андерсон, сыгравшая агента Скалли в сериале «Секретные материалы», в 2012-м году призналась, что еще в подростковом возрасте была влюблена в свою подругу. В зрелом возрасте актриса неоднократно изменяла своим мужчинам с женщинами. Мать троих детей позволила себе быть откровенной и рассказала, что у нее были романы и с женщинами постарше, и даже с рокершей-наркоманкой.

Джоди Фостер





Во время церемонии «Золотой глобус» в 2013 году звезда «Молчания ягнят» призналась в гомосексуальной ориентации. Раньше она затрагивала эту тему лишь со своими близкими, но теперь решила сообщить миру о своих предпочтениях. Не все поддержали порыв Фостер — многие решили, что надо было делать камин-аут пораньше, а не в 50 лет.

Синтия Никсон





Синтия Никсон, известная как Миранда из «Секса в большом городе», со своей партнершей Кристин Маринони встречается с 2004 года, после того как она ушла от своего мужа. В 2012 году пара официально оформила отношения, как только однополые браки разрешили регистрировать в Нью-Йорке. Женщины воспитывают общего ребенка — сына по имени Макс.





Энни Лейбовиц





Знаменитый фотограф, специализирующийся на работе со звездами. С 1970 года Энни работала фотографом в журнале Rolling Stone, а с 1983 года она сотрудничает с журналом Vanity Fair. Энни Лейбовиц всегда открыто говорила о своей принадлежности к лесбийскому сообществу. Фотограф испытывала глубокие чувства к писательнице Сьюзан Зотанг и очень тяжело переживала ее смерть. О своей истории любви со Сьюзан Лейбовиц рассказала в автобиографии «Жизнь фотографа: 1990−2005».

Эллен Дедженерес

Американская актриса, комедиантка и телеведущая, обладательница 11 премий «Эмми» за «Шоу Эллен Дедженерес». Ведущая двух церемоний вручения премии «Оскар» (2007, 2014).

Эллен — открытая лесбиянка. Она вошла в историю американского телевидения, совершив в 1997 году камин-аут своего персонажа в ситкоме «Эллен» практически одновременно с собственным выходом в интервью на шоу Опры Уинфри и страницах журнала «Time». С 2004 года состоит в отношениях со звездой сериалов «Элли Макбил» и «Замедленное развитие» Поршей де Росси.

Диана Арбенина





Диана Арбенина — лидер рок-группы «Ночные снайперы», певица и поэтесса родом из Воложина. Долгое время женщина состояла в близких отношениях со своей подругой, второй солисткой группы, Светланой Сургановой. Поклонники «Ночных снайперов» считали, что их роман шел на пользу творчеству — эти годы считаются золотым периодом группы. Правда, потом девушки расстались, а Диану неоднократно видели в компании с другими девушками. Сейчас певица одна растит близнецов — сына Артема и дочь Марту.



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