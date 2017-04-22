Говоря о демократии в разных государства, политический обозреватель Александр Гурнов отметил, что просто так демократию в отдельно взятой стране ввести нельзя, есть так называемая "демократическая традиция", которая складывается на протяжении длительного периода времени, и эта традиция — особенная в каждом государстве.

"В тех же США или Англии своя демократия, но это традиция, которая складывалась столетиями. Американская демократия складывалась из того, что у каждого в кармане был кольт. И если кому что не нравится, получи пулю в лоб", — рассказал Гурнов.

Демократия это тот же способ управления обществом, отметил собеседник Sputnik. Когда в жизни страны случаются сложные периоды, и нужны какие-то прорывы в экономике или политике, самой эффективной, безусловно, является авторитарная форма правления. Это доказали и Китай, и Корея, и Россия, и многие другие страны. Но когда все хорошо и более-менее сытно, тогда и можно позволить себе демократию, считает эксперт.

"Но в то же время, когда в Англии было сложно, пришла Тэтчер. И это была не демократия. Это была очень авторитарная леди, которая закрывала шахты просто потому, что их надо было закрыть, и делала это вопреки желанию практически всего народа. И которая объявила войну Аргентине за Фолкленды просто для того, чтобы избраться на второй срок", — привел пример Гурнов.

Собеседник Sputnik отметил, что в популярном лозунге "свобода и демократия" звучат два взаимоисключающих понятия, на что многие попросту не обращают внимания.

"В Америке есть свобода, делай что хочешь, если в законе не прописано по-другому. Но нет демократии, потому что никакой народ страной не управляет. А в Англии, наоборот, есть демократия, там страной руководят местные советы. Но при этом человек не может, например, покрасить дом, потому что цвет может не понравиться соседям. Это называется демократией, но свободы никакой", — отметил Гурнов.

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