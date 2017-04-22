В апреле вторичный рынок жилья заметно оживился и пополнил количество предложений в риелторских базах. Сейчас там можно найти вполне симпатичные варианты квартир, где квадратный метр стоит, как в новостройке (то есть не дороже 1000 долларов за «квадрат»), но еще и с современным ремонтом. Публикуем самые интересные из них.

В кирпичной хрущевке на Партизанском проспекте, 87 предлагают трехкомнатную квартиру за 49,9 тысячи долларов. Площадь — 53 квадратных метра. В объявлении сказано, что «квартира со свежим косметическим ремонтом, современным кафелем в санузле, новой сантехникой и оборудованием».













На улице Ванеева, 22 продают трехкомнатную квартиру на первом этаже хрущевки. Площадь — 58 квадратных метров. Все комнаты в квартире раздельные, санузел совмещен. Цена вопроса — 57 тысяч долларов.













На Чайлытко, 14 предлагают «трешку» в панельном доме на одиннадцатом этаже. Площадь — 65 квадратных метров. Цена — 62 тысячи долларов.











«Трешку» на улице Рафиева, 81 продают за 66 тысяч долларов. Дом панельный, квартира на восьмом этаже. Площадь — 66 квадратных метров. В квартире «идеально выровнены стены и потолки, межкомнатные двери — массив сосны, 7 встроенных шкафов, встроенная кухня с бытовой техникой, фильтр для воды, стеклопакеты, пол — паркет, ламинат, плитка».









На улице Нестерова, 96 в панельном доме (2010 года постройки) продают трехкомнатную квартиру на 16-м этаже. Площадь квартиры — 79 «квадратов». В квартире — встроенная кухня, натяжные потолки, пол — ламинат, есть шкаф-купе. Предлагают жилье за 70 тысяч долларов.













Трехкомнатную квартиру с ремонтом продают на Люцинской, 15. Она расположена на первом этаже панельного дома. Год постройки — 2003-й. Площадь жилья — 93 квадратных метра. В квартире три раздельные комнаты, кухня — 18 «квадратов», два санузла. В объявлении сказано, что «имеется свой личный тамбур на одну квартиру». Продают за 78 тысяч долларов.













В панельном доме (2013 год постройки) на улице Налибокской, 35 предлагают трехкомнатную квартиру за 78 тысяч долларов. Площадь — 86 квадратных метров. В квартире «новая входная дверь, шкаф-купе, заказная кухня, радиаторы с регуляторами».









Трехкомнатную квартиру на улице Бельского, 8 предлагают купить за 99,9 тысячи долларов. Дом каркасный, 2003 года постройки, жилье на первом этаже. Площадь квартиры — 100 квадратных метров. В квартире большая прихожая, два санузла и две лоджии с подогревом пола. Пол — паркет.

















Во 2-м Радиаторном переулке, 20 предлагают большую трехкомнатную квартиру в таунхаусе. Площадь — 166 «квадратов». Дом блочный, 2014 года постройки. В объявлении говорится, что «квартира (таунхаус) находится в двухквартирном жилом доме (зона сохраняемой индивидуальной застройки) с отдельным входом. Придомовой участок с местом для парковки автомобиля и размещения зоны отдыха. Цена вопроса — 130 тысяч долларов или обмен.









