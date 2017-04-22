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В России хотят отказаться от трудовых книжек
Российский вице-премьер Аркадий Дворкович считает, что трудовые книжки будут уходить из делопроизводства. Об этом он заявил во время Красноярского экономического форума, передает Rambler News Service.
По его словам, «очевидно, что это уже практически произошло в реальности, но по законодательству мы еще цепляемся». «От печати мы фактически уже ушли. Также и от трудовых книжек, я думаю, уйдем по мере завершения работы над единым реестром, который ФНС сейчас делает фактически по всем лицам», — заявил Дворкович.
Таким образом он ответил на слова замдиректора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Павла Гудкова. Гудков в свою очередь отмечал, что в настоящее время происходит цифровизация экономики, поэтому «должны отмереть трудовые книжки, они не нужны не только в бумажном, но и в электронном виде».
Ранее сообщалось, что Дворкович поддержал идею не пускать на работу тех сотрудников, которые не проверили свое здоровье. Он предложил распространить систему, действующую на предприятиях «Росатома», на другие отрасли и виды деятельности.
20 апреля вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец заявила, что в нынешнем году начнется процесс плавного перевода работающих россиян на электронные трудовые книжки.
Ранее президент Сбербанка Герман Греф отмечал, что трудовые книжки в России в их нынешнем виде неудобны работодателям, самим гражданам и Пенсионному фонду.
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Российский вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что трудовые книжки будут уходить из делопроизводства.
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