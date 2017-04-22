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Саснович играет с Бачински во второй день полуфинала Кубка Федерации. Онлайн TUT!

23.04.2017 11:44 — Разное | Tut.by  
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Поединком между Александрой Саснович и Тимеа Бачински продолжится матчевая встреча в рамках полуфинала Кубка Федерации Беларусь — Швейцария. Теннисистки появятся на главной площадке «Чижовка-Арены» в 11.40. SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию.


Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

В субботу, 22 апреля, первые номера своих команд Саснович и Бачински одержали победы. Александра в напряженной встрече смогла одолеть Викторию Голубич — 6:3, 5:7, 7:5. Тимеа по итогам двух сетов была лучше Арины Соболенко — 6:4, 7:5. Перед вторым игровым днем счет в матче ничейный 1:1.

В еще одной одиночной встрече в воскресенье, 23 апреля, сыграют Соболенко и Голубич. В парном поединке примут участие Ольга Говорцова / Вера Лапко (Беларусь) и Мартина Хингис / Белинда Бенчич (Швейцария).

Сборная Беларуси выступает в Кубке Федерации с 1994 года. Нынешний сезон стал для нее первым в Мировой группе. Победа над голландками (4:1) в феврале вывела белорусок в четверку сильнейших команд мира.

В другом полуфинале чешские теннисистки играют в гостях у команды Соединенных Штатов. Чешки являются действующими победительницами Кубка Федерации. У американок сестры Винус и Серена Уильямс не заявлены. После первого игрового дня счет в этой паре также 1:1.

В рейтинге Кубка Федерации Беларусь располагается на 5-й строчке, Швейцария — на 4-й. Прежде эти команды соперничали трижды. В 1995 году успех праздновали белоруски. Еще в двух случаях швейцарки обыгрывали белорусских девушек. В последний раз — в 2012 году, когда Ольга Говорцова одолела Тимею Бачински и уступила Штефани Фёгеле, Александра Саснович взяла по одному сету у Бачински и Фёгеле, а в парной встрече победителем стал дуэт Белинда Бенчич / Амра Садикович.

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Теннисистки появятся на главной площадке "Чижовка-Арены" в 11.40. SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию.

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