Эксперт: как правильно приготовить мясо бобра в домашних условиях /

О выпуске первой в Беларуси партии колбасы из бобра сообщили в охотничьем отделе Министерства лесного хозяйства. Первая в стране дегустация небольшой партии в несколько килограмм состоится во время специализированной выставки "Охота и рыболовство" с 27 по 30 апреля в столичном Дворце спорта.

Cобеседник Sputnik, профессиональный кулинар Александр Милкумов отметил, что приготовить мясо бобра ничуть не сложнее, чем, например, баранину.

"Тушку лучше выбирать небольшую, потому что мясо более насыщенное, чем у крупных бобров. В таком случае можно насладиться нежирным мясом, напоминающим зайчатину или лягушатину. Мясо бобра способствует кровообращению и улучшает нервную систему", — рассказал Милкумов.



© Sputnik / Виктор Толочко Эксперт: мясо бобра может стать редким деликатесом

При этом, по словам кулинара, мясо бобра не рекомендуется людям, у которых есть проблемы с почками. Кроме того, оно вредно при частом употреблении из-за повышенного содержания белка.

"Если есть желание избавиться от древесного запаха, мясо нужно вымачивать около суток. После его можно готовить по желанию — обжаривать или запекать. Мясо сочетается с любым гарниром — овощами, картофелем и чем-то еще", — рассказал Милкумов.

В то же время кулинар отметил, что в Беларуси привычных потребителям видов мяса достаточно и без того, чтобы "переводить бобров на колбасу".

Первую в нашей стране ограниченную партию сыровяленой колбасы из бобра в натуральной оболочке произвела частная компания. На выставке представят колбасу трех видов, с добавленной олениной, дикой уткой и курицей. О продажах нового продукта пока речи не идет, однако в дальнейшем такой деликатес, вероятно, смогут производить мясокомбинаты страны.

Комментарий профессионального кулинара, специалиста по армянской кухне Александра Милкумова о производстве колбасы из бобра и правильном приготовлении бобрового мяса слушайте на радио Sputnik Беларусь.