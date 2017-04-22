﻿ Эксперт: как правильно приготовить мясо бобра в домашних условиях. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эксперт: как правильно приготовить мясо бобра в домашних условиях

23.04.2017 12:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

О выпуске первой в Беларуси партии колбасы из бобра сообщили в охотничьем отделе Министерства лесного хозяйства. Первая в стране дегустация небольшой партии в несколько килограмм состоится во время специализированной выставки "Охота и рыболовство" с 27 по 30 апреля в столичном Дворце спорта.

Cобеседник Sputnik, профессиональный кулинар Александр Милкумов отметил, что приготовить мясо бобра ничуть не сложнее, чем, например, баранину.

"Тушку лучше выбирать небольшую, потому что мясо более насыщенное, чем у крупных бобров. В таком случае можно насладиться нежирным мясом, напоминающим зайчатину или лягушатину. Мясо бобра способствует кровообращению и улучшает нервную систему", — рассказал Милкумов.

Эксперт: как правильно приготовить мясо бобра в домашних условиях
© Sputnik / Виктор Толочко
Эксперт: мясо бобра может стать редким деликатесом

При этом, по словам кулинара, мясо бобра не рекомендуется людям, у которых есть проблемы с почками. Кроме того, оно вредно при частом употреблении из-за повышенного содержания белка.

"Если есть желание избавиться от древесного запаха, мясо нужно вымачивать около суток. После его можно готовить по желанию — обжаривать или запекать. Мясо сочетается с любым гарниром — овощами, картофелем и чем-то еще", — рассказал Милкумов.

В то же время кулинар отметил, что в Беларуси привычных потребителям видов мяса достаточно и без того, чтобы "переводить бобров на колбасу".

Первую в нашей стране ограниченную партию сыровяленой колбасы из бобра в натуральной оболочке произвела частная компания. На выставке представят колбасу трех видов, с добавленной олениной, дикой уткой и курицей. О продажах нового продукта пока речи не идет, однако в дальнейшем такой деликатес, вероятно, смогут производить мясокомбинаты страны.

Комментарий профессионального кулинара, специалиста по армянской кухне Александра Милкумова о производстве колбасы из бобра и правильном приготовлении бобрового мяса слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Профессиональный кулинар, специалист по армянской кухне Александр Милкумов прокомментировал радио Sputnik Беларусь целесообразность производства колбасы из бобра...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Саснович играет с Бачински во второй день полуфинала Кубка Федерации. Онлайн TUT!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика