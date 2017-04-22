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Пхеньян предупредил Австралию о возможности нанесения ядерного удара

23.04.2017 12:47 — Разное | Ежедневник  
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Пхеньян предупредил Австралию о возможности нанесения ядерного удара

Северокорейский МИД предложил Австралии «дважды подумать о последствиях», прежде чем «слепо следовать» политике США. В Пхеньяне предупредили, что готовы нанести ядерный удар стратегическими силами, если Австралия продолжит поддерживать курс США.

МИД Северной Кореи предупредил Австралию о серьезной ответственности, в том случае, если страна продолжит «слепо следовать» политике США. Как передает ABC News, заявление северокорейского внешнеполитического ведомства стало ответом на интервью главы МИД Австралии Джулии Бишоп, в котором она рассказала об угрозе военной программы КНДР для Австралии, пишет РБК.

«Если Австралия и дальше будет поддерживать США в попытках изолировать и подавлять КНДР - это будет для нее самоубийственным шагом в зону поражения ядерным ударом стратегических сил КНДР», - цитирует ABC News слова представителя внешнеполитического ведомства Северной Кореи, переданные Центральным телеграфным агентством страны.

В Пхеньяне также призвали Австралию «дважды подумать о последствиях», которые повлекут за собой «опрометчивые» высказывания в надежде «польстить США».

Угрозы прозвучали после того, как вице-президент США Майк Пенс прибыл в Австралию с визитом, в ходе которого Джулия Бишоп назвала Северную Корею угрозой для ее страны и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. «Северная Корея представляет огромную угрозу для соседей, а если ее не сдержать, то и для более широкого региона, включая Австралию», - заявила Бишоп. Кроме того, она посоветовала Пхеньяну тратить средства не на создание оружия массового уничтожения, а «на улучшение благосостояния своего многострадального народа».

 
 
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Северокорейский МИД предложил Австралии «дважды подумать о последствиях», прежде чем «слепо следовать» политике США. В Пхеньяне предупредили, что готовы нанести...

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