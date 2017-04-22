Недавно переизбранный капитан сборной Беларуси Андрей Стась высказал уверенность, что недавно освобожденный из лагеря национальной команды Андрей Степанов ей все-таки не помешал бы.



Андрей Стась. Фото: Reuters

— С реализацией лишнего вообще пока беда. Что делать?

— Сложно сказать. Может, перестать искать какие-то эффектные розыгрыши, а просто бросать. И работать на пятаке на добиваниях.

— В свое время последнее в спецбригадах у тебя недурно получалось в «Динамо». В сборной сейчас не входишь ни в одну…

— Это вопрос скорее тренерам. Но я, скажем так, и правда люблю играть на месте заслоняющего и добивающего в большинстве. Если мне это доверяют.

— К тебе вернулась капитанская нашивка… Или не сомневался, что она никуда не денется?

— Особо не задумывался над этим. Просто приятно, что тренеры и партнеры мне по-прежнему доверяют. В общем, нашивка греет, но не жжет.

— Часто ли вспоминаются сейчас события чемпионата мира годичной давности в Петербурге?

— Скорее нет. Новый день, новые события, новые задачи… Стараюсь взять из прошедшего дня все лучшее и идти вперед.

— Но плохое в прошлом — это же опыт, который может помочь в будущем.

— Согласен, никто этот опыт и не отвергает. Выводы сделаны, ошибки проанализированы. Постараемся их не повторять сейчас в Париже.

— Кстати, Льюис обмолвился, что ты предложил устроить команде во Франции экскурсию в замок Бордо. Обеспечивать досуг партнеров — одна из обязанностей капитана или доводилось там бывать?

— Ни то, ни другое. Просто понятно же, что перед стартом чемпионата мира многие будут волноваться. Идет напряженная подготовительная работа. Так что чуть разгрузить ноги и голову пред стартом ответственного турнира будет нелишним. Куда-то сходить, что-то интересное посмотреть. А дальше, как говорится, гугл в помощь: посидел, посмотрел, поискал — нашел. Обсудил с ребятами — им идея понравилась.

— Как играется на гродненской арене?

— О, атмосфера — просто супер! Пытался вспомнить, на что это похоже. И понял, что зрительская «озвучка» с песнями и скандированиями очень похожа на финал Кубка Шпенглера в Давосе. А это, поверьте, мощно. В Жлобине было здорово, но в Гродно — просто потрясающе.

— Вопрос, который не могу не задать: Степанова не хватает или «отряд не заметил потерю бойца»?

— Все знают, насколько Андрей эмоциональный человек, да и игрок мастеровитый. Но тренеры приняли такое решение — значит, по какой-то причине считают, что так будет лучше для команды. И все-таки Андрюха хуже точно бы не сделал.



Андрей Степанов. Фото: iihfworlds2015.com