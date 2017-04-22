Белорусские бегуньи Дарья Борисевич, Илона Усович, Виктория Кушнир и Марина Арзамасова финишировали вторыми в эстафетном забеге 4×800 метров на чемпионате мира по эстафетам в Нассау (Багамы), сообщает официальный сайт БФЛА. Победу одержали спортсменки из США, бронзовые награды — у бегуний из Австралии.



Фото с сайта bfla.eu

Несмотря на короткую историю — первые соревнования прошли в 2014 году — чемпионат мира по эстафетам быстро завоевал популярность в легкоатлетическом сообществе. Заинтересованные серьезным призовым фондом (даже на первом чемпионате спортсмены разыграли почти полтора миллиона долларов) и возможностью разбежаться в начале сезона в серьезной компании соперников, участие в турнире традиционно принимают большинство ведущих атлетов мира. В разные годы здесь побеждали Саня Ричардс-Росс, Йохан Блейк, Наташа Хастингс, Лашон Мерритт…

Белоруски в нынешнем сезоне впервые попали в столь серьезную компанию, пройдя отбор на дистанции 4×800 метров. Собрать четырех равных по силам и способных бороться на топ-уровне спортсменок, да еще в такой технически сложной дисциплине, удается далеко не каждой даже из числа ведущих легкоатлетических держав. Нашей же команде не только удалось собрать четверку спортсменок и пробиться на чемпионат, но и на стадионе Томаса Робинсона в Нассау (Багамы) опередить почти всех соперниц. Вне досягаемости оказалась лишь команда США.

Видео: Athletics 2

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Завоевавшая «серебро» белорусская четверка получила на команду 30 тысяч долларов призовых. Победительницы — американки — разделили 50 тысяч, австралийкам достались 20 тысяч.

Еще 50 тысяч организаторы приготовили для команды, которой удастся побить мировой рекорд. Однако, по крайней мере на дистанции 4×800 метров эти деньги еще долго останутся бесхозными. Высшее достижение здесь еще в 1984 году установили спортсменки из СССР, пробежавшие дистанцию за 7.50,17.

В остальных дисциплинах медали в первый день соревнований распределились следующим образом:

4х100 метров. Мужчины

1. США — 38,43

2. Барбадос — 39,18

3. Китай — 39,22…

4х200 метров. Женщины

1. Ямайка — 1.29,04 (рекорд чемпионата)

2. Германия — 1.30,68

3. США — 1.30,87…