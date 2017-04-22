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Во Франции проходит первый тур президентских выборов

23.04.2017 14:12 — Разное | Ежедневник  
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Во Франции проходит первый тур президентских выборов

Во Франции открылись избирательные участки первого тура президентских выборов. Безоговорочного лидера гонки нет, по данным опросов, проведенных до выборов, французы отдают предпочтение Макрону и Ле Пен.

Утром в воскресенье во Франции открылись 67 тыс. избирательных участков первого тура президентских выборов. Они будут работать до 19:00 по местному времени, охраной порядка при голосовании займутся 50 тыс. офицеров и сотрудников полиции, ообщает Reuters.

В выборах участвуют 11 кандидатов, проголосовать за них могут почти 47 млн французов. Главные фавориты - кандидат центрист Эммануэль Макрон и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен.

По данным опроса BVA от 21 апреля, за Макрона и Ле Пен готовы проголосовать около 23% избирателей. На третьем месте с 19,5% идет лидер леворадикалов Жан-Люк Меланшон, за лидера партии «Республиканцы» свои голоса готовы отдать 19% французов. Кроме того, явка на первом туре выборов, согласно опросу BVA, составит 76-80%.

 
 
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Во Франции открылись избирательные участки первого тура президентских выборов. Безоговорочного лидера гонки нет, по данным опросов, проведенных до выборов,...

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