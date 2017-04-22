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Жарко: часть средств от субботника пойдет на детские объекты

23.04.2017 14:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Субботник в стране прошел организованно, в нем приняли участие более трех миллионов человек, а сумма заработанных денег превысила прошлогоднюю, сообщил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Василий Жарко в эфире телеканала СТВ.

Сам вице-премьер принимал участие в посадке аллеи в Центральном ботаническом саду в Минске. Василий Жарко также подробнее рассказал о том, как в дальнейшем будут использоваться средства, заработанные во время субботника. Распределение средств определено постановлением Совета Министров.

Жарко: часть средств от субботника пойдет на детские объекты
© Фото: пресс-служба президента
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" 50% средств остается в распоряжении Минфина, которые будут распределены принятым отдельно постановлением правительства. 50% остаётся в распоряжении облисполкомов, которые будут направлены на укрепление материально-технической базы центров технического творчества для детей-подростков, на реконструкцию и восстановление историко-культурного наследия объектов, на создание субъектов инновационной деятельности, на ремонт, восстановление, подготовку к летнему отдыху оздоровительных детских и спортивно-детских лагерей", — сообщил вице-премьер.

Как ранее сообщал Sputnik, президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу работал на строительстве Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике на проспекте Победителей в Минске.

Глава президентской администрации Наталья Кочанова вместе с подчиненными работала на реконструкции стадиона "Динамо". Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков вместе с первым вице-премьером Василием Матюшевским и вице-премьером Михаилом Русым сажали сосны и березы на территории Драчковского лесничества Смолевичского лесхоза в Минской области. Министр здравоохранения Валерий Малашко монтировал гипсокартонные плиты в новом корпусе Медуниверситета. Руководство Мингорисполкома во главе с Андреем Шорцем работало на строительстве станции метро "Вокзальная".

Комментарий вице-премьера Василия Жарко об итогах республиканского субботника слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Общая сумма средств, заработанных во время республиканского субботника, составила более 7 миллионов рублей, эти деньги поступят в республиканский и местные...

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