Субботник в стране прошел организованно, в нем приняли участие более трех миллионов человек, а сумма заработанных денег превысила прошлогоднюю, сообщил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Василий Жарко в эфире телеканала СТВ .

Сам вице-премьер принимал участие в посадке аллеи в Центральном ботаническом саду в Минске. Василий Жарко также подробнее рассказал о том, как в дальнейшем будут использоваться средства, заработанные во время субботника. Распределение средств определено постановлением Совета Министров.

" 50% средств остается в распоряжении Минфина, которые будут распределены принятым отдельно постановлением правительства. 50% остаётся в распоряжении облисполкомов, которые будут направлены на укрепление материально-технической базы центров технического творчества для детей-подростков, на реконструкцию и восстановление историко-культурного наследия объектов, на создание субъектов инновационной деятельности, на ремонт, восстановление, подготовку к летнему отдыху оздоровительных детских и спортивно-детских лагерей", — сообщил вице-премьер.

Как ранее сообщал Sputnik, президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу работал на строительстве Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике на проспекте Победителей в Минске.

Глава президентской администрации Наталья Кочанова вместе с подчиненными работала на реконструкции стадиона "Динамо". Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков вместе с первым вице-премьером Василием Матюшевским и вице-премьером Михаилом Русым сажали сосны и березы на территории Драчковского лесничества Смолевичского лесхоза в Минской области. Министр здравоохранения Валерий Малашко монтировал гипсокартонные плиты в новом корпусе Медуниверситета. Руководство Мингорисполкома во главе с Андреем Шорцем работало на строительстве станции метро "Вокзальная".

Комментарий вице-премьера Василия Жарко об итогах республиканского субботника слушайте на радио Sputnik Беларусь.